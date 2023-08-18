Джонсон объяснил, зачем пришел на взвешивание в футболке с Путиным: «Я в ней сплю, ем и занимаюсь любовью»

Кевин Джонсон заявил, что спит и занимается сексом в футболке с Владимиром Путиным.

«Почему я пришел в футболке с ? Что значит почему, мужик? Я – Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь – это часть меня. Этого уже не отнять.

Конечно, я буду в ней во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней – это мой талисман», – сказал боксер Кевин Джонсон.

Напомним, что 18 августа Джонсон подерется по правилам бокса против Марка Петровского.

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