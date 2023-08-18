Джонсон объяснил, зачем пришел на взвешивание в футболке с Путиным: «Я в ней сплю, ем и занимаюсь любовью»

Теги Владимир Путин Кевин Джонсон бокс Бокс/MMA/UFC

Кевин Джонсон заявил, что спит и занимается сексом в футболке с Владимиром Путиным.

«Почему я пришел в футболке с Путиным? Что значит почему, мужик? Я – Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь – это часть меня. Этого уже не отнять.

Конечно, я буду в ней во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней – это мой талисман», – сказал боксер Кевин Джонсон.

Напомним, что 18 августа Джонсон подерется по правилам бокса против Марка Петровского.

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7 комментариев

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Ват-сон
мужик! с Путиным ест, с Путиным спит, с Путиным занимается любовью) неразлучники))
+7
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Костя Кот
мерзость
+7
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Ваня Терпеливый
Ждём аннексию имущества и вторжение на дачный участок соседей.
+3
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Ват-сон
мужик! с Путиным ест, с Путиным спит, с Путиным занимается любовью) неразлучники))
Он взял отчество Владимирович. Возможно инцест. По коням!
+1
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Melnikov1968
Плохи твои дела, ты глуп, как пробка.
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Ryan T.
Не, ну тут уже как минимум дальневосточный гектар и орден Александра Невского маячит.
Вова, оцени! Для тебя старается.
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Евгений Цыбульников
Похоже, он сошёл с ума))
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