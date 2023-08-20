Летсиле Тебого – первый африканец, завоевавший медаль ЧМ в беге на 100 м
Спринтер из Ботсваны Летсиле Тебого стал первым в истории африканцем, завоевавшим медаль чемпионата мира в беге на 100 м.
Сегодня 20-летний спортсмен занял второе место в финале турнира в Будапеште. Он финишировал за 9,88 секунды.
Ранее африканские спортсмены не выигрывали медали ЧМ на этой дистанции.
Золото взял американец Ноа Лайлс, показавший результат 9,83.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Лайлс взял золото в беге на 100 м, Тебого – 2-й, Хьюз – 3-й
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