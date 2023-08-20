Летсиле Тебого – первый африканец, завоевавший медаль ЧМ в беге на 100 м

Теги Бег сборная Ботсваны Летсиле Тебого Легкая атлетика

Спринтер из Ботсваны Летсиле Тебого стал первым в истории африканцем, завоевавшим медаль чемпионата мира в беге на 100 м.

Сегодня 20-летний спортсмен занял второе место в финале турнира в Будапеште. Он финишировал за 9,88 секунды.

Ранее африканские спортсмены не выигрывали медали ЧМ на этой дистанции.

Золото взял американец Ноа Лайлс, показавший результат 9,83.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Лайлс взял золото в беге на 100 м, Тебого – 2-й, Хьюз – 3-й

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Парнишка еще даст прикурить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аморалинни
Коренной африканец*)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий