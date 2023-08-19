Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Севилье с лучшим временем вышел в полуфинал на 100 м, Лайлс – 2-й, Хьюз – 7-й
Ямаец Облик Севилье с лучшим временем вышел в полуфинал в беге на 100 м на ЧМ.
В полуфинал вышли по три лучших спринтера из каждого забега, а также Доминик Копец (Польша), Хассан Тафтиан (Иран) и Брендан Родни (Канада) по времени.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2023
Будапешт, Венгрия
19 августа
100 м, мужчины
Забеги
Забег 1
1. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 10,00
2. Райем Форде (Ямайка) – 10,01
3. Сейе Огунлеве (Нигерия) – 10,07
4. Доминик Копец (Польша) – 10,12
5. Хассан Тафтиан (Иран) – 10,17
Забег 2
1. Ноа Лайлс (США) – 9,95
2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,97
3. Ушеорице Ицекири (Нигерия) – 10,17
Забег 3
1. Рафаэль Боуджу (Нидерланды) – 10,09
2. Юджин Амо-Дэдзи (Великобритания) – 10,10
3. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,13
Забег 4
1. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 10,11
2. Роан Браунинг (Австралия) – 10,11
3. Рис Прескод (Великобритания) – 10,14
Забег 5
1. Облик Севилье (Ямайка) – 9,86
2. Фред Керли (США) – 9,99
3. Хенрик Ларссон (Швеция) – 10,16
Забег 6
1. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 10,07
2. Роан Уотсон (Ямайка) – 10,11
3. Ламонт Марселл Джейкобс (Италия) – 10,15
4. Брендон Родни (Канада) – 10,16
Забег 7
1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,97
2. Кристиан Коулмен (США) – 9,98
3. Хироки Янагита (Япония) – 10,20
3. Эмануэль Арчибальд (Гайяна) – 10,20
Кто станет самым быстрым человеком планеты? Возможно, один рекорд Болта вот-вот падет
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