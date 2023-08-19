Чемпионат мира по легкой атлетике-2023. Севилье с лучшим временем вышел в полуфинал на 100 м, Лайлс – 2-й, Хьюз – 7-й

Ямаец Облик Севилье с лучшим временем вышел в полуфинал в беге на 100 м на ЧМ.

В полуфинал вышли по три лучших спринтера из каждого забега, а также Доминик Копец (Польша), Хассан Тафтиан (Иран) и Брендан Родни (Канада) по времени.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2023

Будапешт, Венгрия

19 августа

100 м, мужчины

Забеги

Забег 1

1. Зарнел Хьюз (Великобритания) – 10,00

2. Райем Форде (Ямайка) – 10,01

3. Сейе Огунлеве (Нигерия) – 10,07

4. Доминик Копец (Польша) – 10,12

5. Хассан Тафтиан (Иран) – 10,17

Забег 2

1. Ноа Лайлс (США) – 9,95

2. Фердинанд Оманьяла (Кения) – 9,97

3. Ушеорице Ицекири (Нигерия) – 10,17

Забег 3

1. Рафаэль Боуджу (Нидерланды) – 10,09

2. Юджин Амо-Дэдзи (Великобритания) – 10,10

3. Эммануэль Матади (Либерия) – 10,13

Забег 4

1. Летсиле Тебого (Ботсвана) – 10,11

2. Роан Браунинг (Австралия) – 10,11

3. Рис Прескод (Великобритания) – 10,14

Забег 5

1. Облик Севилье (Ямайка) – 9,86

2. (США) – 9,99

3. Хенрик Ларссон (Швеция) – 10,16

Забег 6

1. Абдул Хаким Сани Браун (Япония) – 10,07

2. Роан Уотсон (Ямайка) – 10,11

3. (Италия) – 10,15

4. Брендон Родни (Канада) – 10,16

Забег 7

1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,97

2. Кристиан Коулмен (США) – 9,98

3. Хироки Янагита (Япония) – 10,20

3. Эмануэль Арчибальд (Гайяна) – 10,20

Кто станет самым быстрым человеком планеты? Возможно, один рекорд Болта вот-вот падет