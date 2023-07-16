«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Рохас, Баршим, Ингебригтсен, Краузер, ван Никерк одержали победы, другие результаты

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16 июля прошел этап «Бриллиантовой лиги» в польском Хожуве.

«Бриллиантовая лига» (Мемориал Камилы Сколимовской)

8-й этап

Хожув, Польша

Женщины

100 м

1. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 10,76

2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,78

3. Ева Свобода (Польша) – 10,94

100 м с/б

1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,34

2. Кендра Харрисон (США) – 12,35

3. Ниа Али (США) – 12,38

400 м

1. Наталья Качмарек (Польша) – 49,48

2. Лике Клавер (Нидерланды) – 49,81

3. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,00

800 м

1. Мэри Мораа (Кения) – 1.56,85

2. Халима Накайи (Уганда) – 1.57,78

3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.57,90

3000 м

1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 8.26,61

2. Лилиан Ренгерук (Кения) – 8.27,80

3. Лемлем Хайлу (Эфиопия) – 8.29,43

Прыжки в высоту

1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,98

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,98

3. Юлия Левченко (Украина) – 1,98

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,18

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,70

3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,67

Копье

1. Харука Китагути (Япония) – 67,04

2. Маккензи Литтл (Австралия) – 64,50

3. Тори Питерс (Новая Зеландия) – 62,73

Мужчины

100 м

1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,97

2. Фред Керли (США) – 9,98

3. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 9,98

400 м

1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 44,08

2. Баяпо Ндори (Ботсвана) – 44,61

3. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 44,73

1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.27,14 (рекорд Европы)

2. Абель Кипсанг (Кения) – 3.29,11

3. Рейнольд Черуйот (Кения) – 3.30,30

3000 м с/п

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,16

2. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.08,03

3. Леонард Бетт (Кения) – 8.09,45

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,01

2. Сэм Кендрикс (США) – 5,91

3. Кристофер Нильсен (США) – 5,81

Прыжки в высоту

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,36

2. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,34

3. Тобиас Потье (Германия) – 2,34

Ядро

1. Райан Краузер (США) – 22,55

2. Пэйтон Оттердал (США) – 21,88

3. Том Уолш (Новая Зеландия) – 21,78

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