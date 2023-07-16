«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Рохас, Баршим, Ингебригтсен, Краузер, ван Никерк одержали победы, другие результаты
16 июля прошел этап «Бриллиантовой лиги» в польском Хожуве.
«Бриллиантовая лига» (Мемориал Камилы Сколимовской)
8-й этап
Хожув, Польша
Женщины
100 м
1. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 10,76
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 10,78
3. Ева Свобода (Польша) – 10,94
100 м с/б
1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,34
2. Кендра Харрисон (США) – 12,35
3. Ниа Али (США) – 12,38
400 м
1. Наталья Качмарек (Польша) – 49,48
2. Лике Клавер (Нидерланды) – 49,81
3. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 50,00
800 м
1. Мэри Мораа (Кения) – 1.56,85
2. Халима Накайи (Уганда) – 1.57,78
3. Натойя Гоул (Ямайка) – 1.57,90
3000 м
1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 8.26,61
2. Лилиан Ренгерук (Кения) – 8.27,80
3. Лемлем Хайлу (Эфиопия) – 8.29,43
Прыжки в высоту
1. Ирина Геращенко (Украина) – 1,98
2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,98
3. Юлия Левченко (Украина) – 1,98
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,18
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,70
3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,67
Копье
1. Харука Китагути (Япония) – 67,04
2. Маккензи Литтл (Австралия) – 64,50
3. Тори Питерс (Новая Зеландия) – 62,73
Мужчины
100 м
1. Акани Симбине (ЮАР) – 9,97
2. Фред Керли (США) – 9,98
3. Эммануэль Эсеме (Камерун) – 9,98
400 м
1. Уэйд ван Никерк (ЮАР) – 44,08
2. Баяпо Ндори (Ботсвана) – 44,61
3. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 44,73
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.27,14 (рекорд Европы)
2. Абель Кипсанг (Кения) – 3.29,11
3. Рейнольд Черуйот (Кения) – 3.30,30
3000 м с/п
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.03,16
2. Абрахам Кивибот (Кения) – 8.08,03
3. Леонард Бетт (Кения) – 8.09,45
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,01
2. Сэм Кендрикс (США) – 5,91
3. Кристофер Нильсен (США) – 5,81
Прыжки в высоту
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) – 2,36
2. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,34
3. Тобиас Потье (Германия) – 2,34
Ядро
1. Райан Краузер (США) – 22,55
2. Пэйтон Оттердал (США) – 21,88
3. Том Уолш (Новая Зеландия) – 21,78
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