Легкоатлеты получат по 100 тысяч долларов за мировые рекорды на ЧМ-2023

Спортсмены, которые побьют мировые рекорды на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике, получат призовые в размере 100 тысяч долларов.

Соревнования пройдут с 19 по 27 августа в венгерском Будапеште.

Общий призовой фонд не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 8,498 миллиона долларов (включая 70 тысяч для золотых медалистов, 35 тысяч – для серебряных, 22 тысячи – для бронзовых).

Сегодня в первый день ЧМ будет разыграно четыре комплекта медалей.

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