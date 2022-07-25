Дюплантис о золоте ЧМ: «Это медаль, которой мне не хватало. Обычно я всегда задумываюсь о мировом рекорде, но сегодня был сфокусирован именно на победе»

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис прокомментировал свою победу на чемпионате мира в Юджине, где установил новый мировой рекорд.

Ранее швед взял золото с результатом 6,21 м. Прошлый рекорд на открытом воздухе (6,16) тоже принадлежал Дюплантису и был установлен в июне этого года. Также в его активе рекорд мира в закрытых помещениях (6,20).

Для Дюплантиса это первое золото ЧМ. Ранее он становился серебряным призером мирового первенства, олимпийским чемпионом и чемпионом Европы.

«Это была медаль, которой мне не хватало. Обычно я всегда задумываюсь о мировом рекорде, но сегодня был сфокусирован именно на победе.

Мне нравится прыгать в Юджине, это было потрясающе», – сказал спортсмен.

Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Дюплантис выиграл с мировым рекордом, Якоб Ингебригтсен, Михамбо и Амусан одержали победы, другие результаты