«Бриллиантовая лига». Вархольм, Чех, Перкович, Нейта и Эль-Баккали одержали победы, Эшер-Смит – 2-я

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2 июля проходит седьмой этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

7-й этап

Стокгольм, Швеция

Женщины

100 м с/б

1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,52

2. Сара Лавин (Ирландия) – 12,73

3. Пиа Скшишовска (Польша) – 12,78

200 м

1. Дэрил Нейта (Великобритания) – 22,50

2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,58

3. Жаэл Бестуэ (Испания) – 22,59

1500 м

1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 4.02,31

2. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 4.02,79

3. Хирут Мешеша (Эфиопия) – 4.03,01

5000 м

1. Беатрис Чебет (Кения) – 14.36,52

2. Лемлем Хайлу (Эфиопия) – 14.38,06

3. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.40,02

Прыжки в длину

1. Ларисса Япикино (Италия) – 6,69

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,66

3. Ивана Вулета (Сербия) – 6,58

Диск

1. Сандра Перкович (Хорватия) – 64,49

2. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 62,96

3. Кристин Пуденц (Германия) – 62,33

Мужчины

100 м

1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,03

2. Рис Прескод (Великобритания) – 10,14

3. Йошуа Хартманн (Германия) – 10,23

400 м

1. Закити Нене (ЮАР) – 45,30

2. Эммануэль Бамиделе (Нигерия) – 45,48

3. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 45,57

400 м с/б

1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,57

2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,94

3. Расмус Мяги (Эстония) – 49,04

800 м

1. Джамель Седжати (Алжир) – 1.44,59

2. Сауль Ордоньес (Испания) – 1.44,67

3. Габриэль Туаль (Франция) – 1.44,85

3000 м с/п

1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.09,84

2. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.12,27

3. Абрахам Симе (Эфиопия) – 8.16,82

Прыжки в высоту

1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,24

2. Томас Кармой (Бельгия) – 2,20

3. Андрей Проценко (Украина) – 2,16

Прыжки с шестом

18.27 (старт отложен)

Диск

1. Кристиан Чех (Словения) – 69,83

2. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,57

3. Андрюс Гуджюс (Литва) – 67,19

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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