«Бриллиантовая лига». Вархольм, Чех, Перкович, Нейта и Эль-Баккали одержали победы, Эшер-Смит – 2-я
2 июля проходит седьмой этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
7-й этап
Стокгольм, Швеция
Женщины
100 м с/б
1. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,52
2. Сара Лавин (Ирландия) – 12,73
3. Пиа Скшишовска (Польша) – 12,78
200 м
1. Дэрил Нейта (Великобритания) – 22,50
2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,58
3. Жаэл Бестуэ (Испания) – 22,59
1500 м
1. Фревейни Хайлу (Эфиопия) – 4.02,31
2. Дирибе Велтеджи (Эфиопия) – 4.02,79
3. Хирут Мешеша (Эфиопия) – 4.03,01
5000 м
1. Беатрис Чебет (Кения) – 14.36,52
2. Лемлем Хайлу (Эфиопия) – 14.38,06
3. Медина Эйса (Эфиопия) – 14.40,02
Прыжки в длину
1. Ларисса Япикино (Италия) – 6,69
2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,66
3. Ивана Вулета (Сербия) – 6,58
Диск
1. Сандра Перкович (Хорватия) – 64,49
2. Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – 62,96
3. Кристин Пуденц (Германия) – 62,33
Мужчины
100 м
1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,03
2. Рис Прескод (Великобритания) – 10,14
3. Йошуа Хартманн (Германия) – 10,23
400 м
1. Закити Нене (ЮАР) – 45,30
2. Эммануэль Бамиделе (Нигерия) – 45,48
3. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 45,57
400 м с/б
1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,57
2. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) – 48,94
3. Расмус Мяги (Эстония) – 49,04
800 м
1. Джамель Седжати (Алжир) – 1.44,59
2. Сауль Ордоньес (Испания) – 1.44,67
3. Габриэль Туаль (Франция) – 1.44,85
3000 м с/п
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.09,84
2. Гетнет Уэйл (Эфиопия) – 8.12,27
3. Абрахам Симе (Эфиопия) – 8.16,82
Прыжки в высоту
1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,24
2. Томас Кармой (Бельгия) – 2,20
3. Андрей Проценко (Украина) – 2,16
Прыжки с шестом
18.27 (старт отложен)
Диск
1. Кристиан Чех (Словения) – 69,83
2. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,57
3. Андрюс Гуджюс (Литва) – 67,19
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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