Сергей Бубка в августе покинет пост первого вице-президента World Athletics

Олимпийский чемпион Сергей Бубка покинет пост первого вице-президента World Athletics.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Срок его пребывания на посту первого вице-президента истекает в следующем месяце, и он не является кандидатом на выборы в новый совет», – заявили в .

Ранее стало известно о наличии у бизнеса в ДНР.

В прошлом году шестикратный чемпион мира по прыжкам в шестом ушел с поста главы Национального олимпийского комитета Украины, который занимал с 2005 года.