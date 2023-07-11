Сергей Бубка в августе покинет пост первого вице-президента World Athletics
Олимпийский чемпион Сергей Бубка покинет пост первого вице-президента World Athletics.
Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Срок его пребывания на посту первого вице-президента истекает в следующем месяце, и он не является кандидатом на выборы в новый совет», – заявили в World Athletics.
Ранее стало известно о наличии у Бубки бизнеса в ДНР.
В прошлом году шестикратный чемпион мира по прыжкам в шестом ушел с поста главы Национального олимпийского комитета Украины, который занимал с 2005 года.
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