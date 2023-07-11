Сергей Бубка в августе покинет пост первого вице-президента World Athletics

Теги Сергей Бубка World Athletics (IAAF) Легкая атлетика

Олимпийский чемпион Сергей Бубка покинет пост первого вице-президента World Athletics.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Срок его пребывания на посту первого вице-президента истекает в следующем месяце, и он не является кандидатом на выборы в новый совет», – заявили в World Athletics

Ранее стало известно о наличии у Бубки бизнеса в ДНР. 

В прошлом году шестикратный чемпион мира по прыжкам в шестом ушел с поста главы Национального олимпийского комитета Украины, который занимал с 2005 года. 

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1 комментарий

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Рус Киссенжер
возьмите его в вфла.
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