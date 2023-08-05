Полина Кнороз: «Не испытываю чувство обиды от того, что мой лучший результат в этом сезоне не учтен в мировом рейтинге. Но мне непонятно, почему так произошло»

Теги сборная России жен прыжки с шестом World Athletics (IAAF) Полина Кнороз Легкая атлетика

Полина Кнороз высказалась о том, что World Athletics не учла ее прыжок в своем рейтинге.

Спортсменка выступает в прыжках с шестом. В июне на турнире в Чебоксарах она прыгнула на высоту 4,75 метра.

«Я не скажу, что испытываю чувство обиды от того, что мой лучший результат в этом сезоне до сих пор не учтен в мировом рейтинге. Но мне непонятно, почему это так произошло.

Я прыгнула на 4,75 метра, все это знают, и от того, что мой прыжок там не заметили, мне от этого ни горячо и ни холодно. Конечно, хотелось бы, чтобы World Athletics занесла мой результат, но обращаться куда-то с просьбой внести его я точно не буду.

Выходит, мне нужно еще прыгать на такие высоты, чтобы быть выше в рейтинге», – сказала Кнороз.

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