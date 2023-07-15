Карстен Вархольм: «Получил кучу дерьма от народа Норвегии после того как пришел на встречу с королем в шортах»
Карстен Вархольм рассказал, как его критиковали после встречи с королем Норвегии.
Вархольм – олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в беге на 400 м с барьерами.
Спортсмен встречался с королем Норвегии Харальдом V в 2020 году.
«Получил кучу дерьма от народа Норвегии после того как пришел на встречу с королем в шортах. Я понятия не имел, что тут нужен какой-то дресс-код!
Как отреагировал король? Он был совершенно спокоен, ему вообще было без разницы», – сказал Вархольм.
Чуваки косплеят средневековье, это их проблемы.