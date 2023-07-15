Карстен Вархольм: «Получил кучу дерьма от народа Норвегии после того как пришел на встречу с королем в шортах»

Теги Бег сборная Норвегии Харальд V Карстен Вархольм Легкая атлетика

Карстен Вархольм рассказал, как его критиковали после встречи с королем Норвегии.

Вархольм – олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в беге на 400 м с барьерами.

Спортсмен встречался с королем Норвегии Харальдом V в 2020 году.

«Получил кучу дерьма от народа Норвегии после того как пришел на встречу с королем в шортах. Я понятия не имел, что тут нужен какой-то дресс-код!

Как отреагировал король? Он был совершенно спокоен, ему вообще было без разницы», – сказал Вархольм.

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3 комментария

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Jesse Boy
а чего ты хотел, чувак? это король твоей страны, какие нахрен шорты?
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deadjoker
Все образование пробегал видимо :)
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ESF
Ответ Jesse Boy
а чего ты хотел, чувак? это король твоей страны, какие нахрен шорты?
Почему нет?
Чуваки косплеят средневековье, это их проблемы.
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