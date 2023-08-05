Матвей Волков о сравнениях с графиком Дюплантиса: «Запомнят-то по конечному результату, а не по тому, сколько я в 15 или 18 лет прыгал»
Матвей Волков сравнил себя с рекордсменом мира в прыжках с шестом Арманом Дюплантисом.
– Дюплантису в 15 лет ты писал в соцсетях: «Я иду за тобой».
– Уже сказал, что думаю по поводу себя в том возрасте. Конечно, меня впечатляют его мировые рекорды.
– В чем его гениальность? Только скорость или что-то еще?
– Он шел последовательно, без сбоев. У меня вот был перерыв в год. Если бы не это и если бы меньше работал языком, сейчас был бы где-то там. Ну, думаю, в районе 5,90 м.
– Мондо в 18 лет прыгал 6,05.
– Ну, молодец.
– Просто раньше для тебя было важно идти по его графику.
– Теперь нет. Запомнят-то по конечному результату, а не по тому, сколько я в 15 или 18 лет прыгал.
– Сейчас у тебя с запасом лучший результат в мире по юниорам. Это что-то дает в плане внутренней уверенности?
– Вообще за этим не слежу. Мне интересна только статистика по взрослым, – сказал Волков.
«Плакать из-за недопуска – лишнее. Кому не нравится – уезжайте, вы не рабы». А кто такой смелый в легкой атлетике?