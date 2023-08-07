Анна Чичерова: «Уверена, Лысенко сможет превзойти результат Баршима и стать рекордсменом сезона»

Анна Чичерова считает, что Данил Лысенко может показать лучший результат сезона в мире.

Ранее спортсмен одержал победу на чемпионате России в Челябинске с результатом 2,33 м.

«Я нисколько не удивлена тому, что Данил пока не проиграл ни одного старта после своего возвращения в спорт в августе прошлого года. Да, он пропустил четыре года, но талант никуда не денешь.

У него очень грамотно выстроен тренировочный процесс, спортсмен успевает восстанавливаться и всегда на соревнованиях выходит на большие высоты. И очень здорово, что ребята другие тянутся за Данилом, все идет только на пользу нашей мужской высоте.

Я думала, что Данил в Челябинске поставит 2,36, но был ветерок, который мог ему помешать. очень радует всех, летит как перышко, здорово, что у нас есть такие прыгуны. Но через две недели в Екатеринбурге Данил, уверена, сможет превзойти результат (2,36 м – Sports.ru) и стать рекордсменом сезона.

С одной стороны, конечно, грустно, что тот же Лысенко не может прыгать на международных стартах, но, с другой стороны, есть радостные чувства от того, что я, как и другие российские болельщики, могут видеть его выступления воочию», – сказала олимпийская чемпионка 2012 года.