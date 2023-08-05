Чичерова о седьмом месте Ласицкене на ЧР: «Болельщикам ни в коем случае не надо разочаровываться, Маша – настоящий боец»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Анна Чичерова чемпионат России Мария Ласицкене Легкая атлетика

Анна Чичерова назвала вернувшуюся после травмы Марию Ласицкене настоящим бойцом.

Сегодня на чемпионате России в Челябинске Ласицкене с результатом 1,86 м заняла седьмое место. Она не выступала с мая этого года из-за травмы ахилла. 

«Я думаю, что болельщики испытали большую радость от того, что увидели Машу в секторе. Безусловно, когда ты получаешь травму, очень сложно без соревнований выйти на высокий результат.

Но Маша на Олимпиаде и перед Олимпиадой продемонстрировала нам это чудесное возвращение, и болельщики пришли посмотреть Машино возвращение. Травма ахилла – это такая история, которая ограничивает тебя, и видно было, что у Маши нет пока присущего ей отталкивания.

Здесь все объяснимо, даже психологически это перебороть – не такая простая задача, потому что сидит подсознательно страх. Поэтому болельщикам ни в коем случае не надо разочаровываться, Маша – настоящий боец, которая, даже несмотря на такую длительную паузу, все равно вышла в сектор и постаралась сделать этот праздник.

Получилось то, что получилось. Я желаю ей скорейшего полноценного выздоровления и возвращения на свои космические высоты», – сказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту. 

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