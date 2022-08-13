Анна Чичерова: «Возвращение Лысенко очень хорошо для конкуренции. У Иванюка будет хорошая компания, чтобы соревноваться не только с самим собой и высотой»

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по прыжкам в высоту Анна Чичерова оценила победу Данила Лысенко на Кубке Свердловской области в Ирбите.

Сегодня Лысенко занял первое место с результатом 2,31 м. Это его первый турнир после четырехлетней дисквалификации за подделку медицинской справки и пропуск трех допинг-тестов.

«Можно только порадоваться за Данила. После долгой паузы от спортсмена можно было ожидать чего угодно. Но, видимо, его талант и легкость никуда не делись за это время, и результат говорит сам за себя.

Думаю, у Ильи (Иванюка) теперь будет хорошая компания внутри страны, чтобы соревноваться не только с самим собой и высотой.

Возвращение Лысенко очень хорошо для конкуренции, и мы в ближайшее время будем наблюдать за красивой борьбой на больших рубежах, и в предстоящем зимнем сезоне в том числе», – заявила Чичерова.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!