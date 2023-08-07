Мария Ласицкене: «Сейчас нужно тренироваться ради результата, ради любви к легкой атлетике. И, как бы банально это ни звучало – верить и надеяться»

Теги сборная России жен прыжки в высоту чемпионат России Мария Ласицкене Легкая атлетика

Мария Ласицкене высказалась о недопуске россиян и белорусов к международным стартам.

– На чемпионате России были белорусские гости. В прыжках в высоту выиграла белорусская спортсменка. Как относитесь к такому эксперименту?

– Карина (Демидик) – умница, очень рада, что она выполнила олимпийский норматив. Я рада, что спортсмены из Беларуси приезжают, соревнуются, делят с нами эти эмоции.

Естественно, это не то, что спортсменам нужно. В том плане, что любой спортсмен, независимо от гражданства, может выступать на любых международных  соревнованиях – это наше право, это то, что мы заслужили. Тяжелый вопрос, многосторонний...

– Следующий сезон – олимпийский. Что чувствует российский спортсмен? Как готовиться, как тренироваться? Непонятно вообще, пригласят – не пригласят...

– Готовиться, помня, для чего все это делается. Это делается ради результата, ради любви к легкой атлетике. Пытаться наслаждаться тренировочным процессом, соревновательным. И как бы банально это ни прозвучало – верить, надеяться, – сказала олимпийская чемпионка. 

Что осталось от легкой атлетики в России после 8 лет отстранения?

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

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29 комментариев

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Ответ Чавес2
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Конституционных
+18
-1
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В России к правам ведет особый путь. И это действительно то, что мы заслужили.
+16
-5
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Ответ Tursus
Мария одна из немногих, кто могла бы с легкостью сменить гражданство, но не делает это. Респект и большое уважение!
Доверенное лицо Путина вряд ли может легко сменить гражданство
+8
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Без международных стартов любви к легкой атлетике боюсь будет недостаточно…
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Надейся и жди, вся жизнь впереди
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Травма ахилла для прыгунов в высоту очень неприятная и после неё приходится долго восстанавливаться и тренироваться, чтобы выйти на прежний уровень по результатам. Маше удачи и ждём её в сезоне на предстоящих соревнованиях.
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Мария одна из немногих, кто могла бы с легкостью сменить гражданство, но не делает это. Респект и большое уважение!
+5
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В принципе Ласицкене уже выиграла все что можно, 30 лет в январе исполнилось, можно завязывать со спортом и начинать думать о личной жизни, родить ребенка например
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Почему время новости 15.29?
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Ответ Tursus
Мария одна из немногих, кто могла бы с легкостью сменить гражданство, но не делает это. Респект и большое уважение!
https://www.sports.ru/athletics/1082292604.html
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тыловой грызун аморалини, сходи на кладбище, и спроси у свежих могил за контрнаступ
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Ответ Алексей Агеев
Доверенное лицо Путина вряд ли может легко сменить гражданство
Она могла и не быть доверенным лицом.
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Дичь, как наша атлетика накрылась. Всегда были одной из ведущих держав. А тут просто разгром.
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Ответ Алексей Агеев
Доверенное лицо Путина вряд ли может легко сменить гражданство
Легко в странах, где за недвижку дорогую ВНЖ дают.
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Ответ Tursus
Мария одна из немногих, кто могла бы с легкостью сменить гражданство, но не делает это. Респект и большое уважение!
кому она нужна, любительница Путина?
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Ответ Harry Garry
кому она нужна, любительница Путина?
Чел 5 августа зарегался
Как там контрнаступ, 🐷
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Ответ алексей любовь
Надейся и жди, вся жизнь впереди
А чего ей ждать, она всем всё доказала в своем виде и хлопнула всех в Токио при максимальной конкуренции, а до этого на трёх ЧМ. Выпустят в течение 1 года календарного соревноваться - поедет, не допустят - закончит.
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Ответ Федя Букин
https://www.sports.ru/athletics/1082292604.html
И что? Известному майору это не мешает быть нерезидентом и не появляться в России.
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так а ты, Маруся, на что, собственно, надеешься?
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"просто верить, этого вполне достаточно"
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надеяться на что конкретно?
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