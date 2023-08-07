Мария Ласицкене: «Сейчас нужно тренироваться ради результата, ради любви к легкой атлетике. И, как бы банально это ни звучало – верить и надеяться»

Мария Ласицкене высказалась о недопуске россиян и белорусов к международным стартам.

– На чемпионате России были белорусские гости. В прыжках в высоту выиграла белорусская спортсменка. Как относитесь к такому эксперименту?

– Карина (Демидик) – умница, очень рада, что она выполнила олимпийский норматив. Я рада, что спортсмены из Беларуси приезжают, соревнуются, делят с нами эти эмоции.

Естественно, это не то, что спортсменам нужно. В том плане, что любой спортсмен, независимо от гражданства, может выступать на любых международных соревнованиях – это наше право, это то, что мы заслужили. Тяжелый вопрос, многосторонний...

– Следующий сезон – олимпийский. Что чувствует российский спортсмен? Как готовиться, как тренироваться? Непонятно вообще, пригласят – не пригласят...

– Готовиться, помня, для чего все это делается. Это делается ради результата, ради любви к легкой атлетике. Пытаться наслаждаться тренировочным процессом, соревновательным. И как бы банально это ни прозвучало – верить, надеяться, – сказала олимпийская чемпионка.

Что осталось от легкой атлетики в России после 8 лет отстранения?

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК