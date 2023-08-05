Ласицкене о 7-м месте на чемпионате России: «После травмы было очень мало технических тренировок. В прыжках в высоту чудес не бывает»

Мария Ласицкене заявила, что была готова остаться без медали чемпионата России.

Ласицкене не соревновалась два месяца из-за травмы ахилла. Сегодня на чемпионате России в Челябинске она стала седьмой с результатом 1,86.

«После травмы было очень мало технических тренировок, в прыжках в высоту чудес не бывает.

Поэтому мы были готовы к этому результату, нужно было посмотреть на себя в соревновательных условиях, понять, что с техникой и как чувствует мой организм.

И я рада, что меня ничего не беспокоит. Работаем дальше», – сказала олимпийская чемпионка Токио-2020.