Мария Ласицкене: «До сих пор непривычно, что люди приходят на стадион ради меня. Это невероятно греет душу и несет вперед»

Мария Ласицкене призналась, что до сих пор не привыкла к вниманию болельщикрв.

Сегодня олимпийская чемпионка в прыжках в высоту стала седьмой на чемпионате России в Челябинске. Перед этим она не соревновалась два месяца из-за травмы.

«Мне до сих пор непривычно, что люди приходят на стадион ради меня. Это очень приятно, болельщики подходят, переживают, некоторые уже не один год.

Это невероятно греет душу, это то, что несет вперед. В какой-то степени такие встречи с болельщиками дают мотивацию», – сказала Ласицкене.

Также она ответила на вопрос, в каких стартах планирует принять участие в этом сезоне.



«Что касается «Королевы спорта», то, по регламенту, я в финал не прохожу. Но, надеюсь, если федерации это будет интересно, мне дадут уайлд-кард как прошлогодней победительнице.

Мы тренируемся, готовимся. За все эти два месяца была тишина. Честно говоря, у меня очень давно не было столь раннего окончания сезона.

Хотя все равно будем технически прыгать и дальше. После такой реабилитации не хочется заканчиваться так быстро», – сказала спортсменка.