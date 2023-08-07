Мария Ласицкене: «Травма была неприятная, проведена долгая реабилитация. Думаю, в сезоне еще попрыгаем – как-то жалко уходить в отпуск»

Мария Ласицкене поделилась ощущениями от выступления на чемпионате России в Челябинске.

Ласицкене заняла 7-е место с результатом 1,86 м.

– Сегодня вы вне пьедестала. Непривычно?

– Ожидаемо, я абсолютно не расстроена. Это нормально, это нужно пройти. Травма была неприятная, долгая реабилитационная работа была проведена и очень мало технических тренировок.

Поэтому мы понимали, с какой формой едем в Челябинск, и решили все-таки поехать, чтобы посмотреть на меня в соревновательной обстановке. Все-таки это другие эмоции, другое понимание тела. Это важно и нужно. Тем более два месяца без соревнований – я даже соскучилась, хотя на меня это не похоже.

– А травма та же, что еще с Олимпиады беспокоит, или уже другая?

– Это та же нога, но другая травма. Травма ахиллова сухожилия. Долгая, неприятная, но я доверяла людям, с которыми проходила реабилитацию перед Олимпиадой. Контролировали нагрузки в тренировках.

С надеждой, с хорошим настроением, с желанием выйти из этой неприятной ситуации работали, не торопились. Важно было не форсировать, хочется до конца вылечиться, прежде чем идти на высоты.

– Летний сезон для вас завершен?

– Думаю, как бы ни сложилось с выступлением на финале «Королевы спорта», все-таки еще попрыгаем. Как-то жалко уходить в отпуск, хочется поработать над техникой. Много над чем есть подумать, поработать.

– Вы сейчас выступаете на российских соревнованиях. Как ощущения по эмоциям?

– Эмоции были просто «вау». Эти волны, которые исходили от болельщиков, их энергия, их поддержка. То, как они встречали спортсменов на финише, каждый прыжок приветствовался и поддерживался.

Это волшебно, это греет душу. То, что нужно любому спортсмену, особенно российскому, потому что мы редко видим такие трибуны на соревнованиях. Всем нужно брать с Челябинска пример, – сказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту.