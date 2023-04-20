Лукашенко поздравил Фетисова с 65-летием: «Талант, характер и трудолюбие наряду с активной гражданской позицией помогли вам добиться достижений на руководящих постах»

Александр Лукашенко поздравил Вячеслава Фетисова с 65-летием.

«Благодаря таланту, характеру и огромному трудолюбию вам покорились самые высокие вершины в хоккее.

Многочисленные белорусские болельщики хорошо помнят вашу великолепную игру в составе сборной СССР, ЦСКА и клубов НХЛ.

Эти же качества наряду с профессионализмом, организаторскими способностями и активной гражданской позицией помогли добиться значимых достижений на тренерской стезе, ответственных руководящих постах, в Парламенте и общественных делах.

Убежден, что и впредь вы будете активно содействовать развитию белорусско-российского сотрудничества и укреплению дружбы между нашими народами.

Всегда рады видеть вас на белорусской земле», – сообщается в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко.