Лукашенко поздравил Фетисова с 65-летием: «Талант, характер и трудолюбие наряду с активной гражданской позицией помогли вам добиться достижений на руководящих постах»

Теги Вячеслав Фетисов Александр Лукашенко Политика Хоккей

Александр Лукашенко поздравил Вячеслава Фетисова с 65-летием.

«Благодаря таланту, характеру и огромному трудолюбию вам покорились самые высокие вершины в хоккее.

Многочисленные белорусские болельщики хорошо помнят вашу великолепную игру в составе сборной СССР, ЦСКА и клубов НХЛ.

Эти же качества наряду с профессионализмом, организаторскими способностями и активной гражданской позицией помогли добиться значимых достижений на тренерской стезе, ответственных руководящих постах, в Парламенте и общественных делах.

Убежден, что и впредь вы будете активно содействовать развитию белорусско-российского сотрудничества и укреплению дружбы между нашими народами.

Всегда рады видеть вас на белорусской земле», – сообщается в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко.

6 комментариев

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Mechel**
И усердная работа холуем
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stewiegriffin2
Hy a чо? Херои новой реальности: Фетисов, Терюшков, Лукашенко, Султан Хамзаев. Наслаждаемся этими именами
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mpFreeman
Жить надо так, чтобы тебя поздравляли с Днём Рождения два главных злодея современности.
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auggust
зато теперь талант стоит с гордо опущенной головой с языком наготове и вот плоды трудов наконец-то и подошло оно, признание. Только маленькое ощущение мерзости
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крок 58
Вот чего Славы то много так последнее время
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Ddd Erf
можно список достижений пожалуйста
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