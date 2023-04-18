Соболенко о напряжении в туре: «Конечно, я чувствую, что на меня смотрят очень странно, и кто-то, наверное, меня ненавидит»
Арина Соболенко прокомментировала напряжение в туре из-за ситуации на Украине.
«Конечно, я чувствую, что на меня смотрят очень странно, и кто-то, наверное, меня ненавидит.
Но я понимаю, что не сделала и не делаю ничего плохого Украине. Некоторые люди ненавидят меня за то, что я родилась в Беларуси. Это их решение, и я не могу это контролировать.
Это не самое приятное чувство, когда тебя ненавидят практически ни за что, но так оно и есть».
Также она высказалась о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко комментирует ее успехи на корте.
«Понимаю, что это не помогает [наладить атмосферу в раздевалке]. Я не знаю... Не знаю, что сказать, потому что он может комментировать мою игру и может комментировать что угодно. Опять же, я не имею никакого отношения к политике.
Я просто спортсменка, да, из Беларуси, и стараюсь выкладываться по максимуму в своем виде спорта. Просто стараюсь концентрироваться на себе.
Если после его речей украинцы ненавидят меня еще больше, то что я могу сделать? Они могут это делать. А в остальном, если бы я могла остановить все это, то я бы это сделала, но не могу на это повлиять.
Я просто стараюсь меньше бывать в интернете, чтобы ничего подобного не видеть. Так я могу концентрироваться на себе, своей игре и не впадать в депрессию из-за этой ситуации», – цитирует Соболенко Tennis Majors.
Лукашенко выпил водки за победу Соболенко на Australian Open. Он уже кричал «Наливай!», когда в Мельбурне выиграла Азаренко
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В WTA в принципе атмосфера всегда была напряженной и некомфортной - на что обращали внимание многие теннисистки. Вот Корне как-то жаловалась, что у нее вообще нет подруг в туре, и ей всегда одиноко. (
Конечно, когда у группы такие "флагманы", сложно ожидать от окружающих, что кто-то будет искать в этой куче - бриллианты. Поэтому я и думаю, что шансы сохранения такого образования, как в нынешних контурах России, тают обратно пропорционально этой не заканчивающейся вакханалии. Сейчас российское и иранское оружие закончится, там и станет понятнее, чего это США не давало Украине 90% своих хаймарсов. Что охолонило б Россию быстро, а не ввело в легкое головокружение от "успехов".
Как им с такой поддержкой Луки вид на жительство в США дают, а затем и гражданство
я просто спорстменка из беларуси, у меня просто воинское звание, политплакатики с агидкой под моим фото просто висят по всему минску, БелгосТВ без конца крутит видео где я и сипатый вместе. но я не винавата, он сам пришел. ну и канеш дойче публика скушает эту ахинею и попросит добавки аплодируя на корте.
https://youtu.be/2TGq9MlWmbE