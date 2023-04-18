Соболенко о напряжении в туре: «Конечно, я чувствую, что на меня смотрят очень странно, и кто-то, наверное, меня ненавидит»

Арина Соболенко прокомментировала напряжение в туре из-за ситуации на Украине.

«Конечно, я чувствую, что на меня смотрят очень странно, и кто-то, наверное, меня ненавидит.

Но я понимаю, что не сделала и не делаю ничего плохого Украине. Некоторые люди ненавидят меня за то, что я родилась в Беларуси. Это их решение, и я не могу это контролировать.

Это не самое приятное чувство, когда тебя ненавидят практически ни за что, но так оно и есть».

Также она высказалась о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко комментирует ее успехи на корте.

«Понимаю, что это не помогает [наладить атмосферу в раздевалке]. Я не знаю... Не знаю, что сказать, потому что он может комментировать мою игру и может комментировать что угодно. Опять же, я не имею никакого отношения к политике.

Я просто спортсменка, да, из Беларуси, и стараюсь выкладываться по максимуму в своем виде спорта. Просто стараюсь концентрироваться на себе.

Если после его речей украинцы ненавидят меня еще больше, то что я могу сделать? Они могут это делать. А в остальном, если бы я могла остановить все это, то я бы это сделала, но не могу на это повлиять.

Я просто стараюсь меньше бывать в интернете, чтобы ничего подобного не видеть. Так я могу концентрироваться на себе, своей игре и не впадать в депрессию из-за этой ситуации», – цитирует Соболенко Tennis Majors.

Лукашенко выпил водки за победу Соболенко на Australian Open. Он уже кричал «Наливай!», когда в Мельбурне выиграла Азаренко

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