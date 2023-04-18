Соболенко о напряжении в туре: «Конечно, я чувствую, что на меня смотрят очень странно, и кто-то, наверное, меня ненавидит»

Теги WTA Александр Лукашенко Политика Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала напряжение в туре из-за ситуации на Украине.

«Конечно, я чувствую, что на меня смотрят очень странно, и кто-то, наверное, меня ненавидит.

Но я понимаю, что не сделала и не делаю ничего плохого Украине. Некоторые люди ненавидят меня за то, что я родилась в Беларуси. Это их решение, и я не могу это контролировать.

Это не самое приятное чувство, когда тебя ненавидят практически ни за что, но так оно и есть».

Также она высказалась о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко комментирует ее успехи на корте.

«Понимаю, что это не помогает [наладить атмосферу в раздевалке]. Я не знаю... Не знаю, что сказать, потому что он может комментировать мою игру и может комментировать что угодно. Опять же, я не имею никакого отношения к политике.

Я просто спортсменка, да, из Беларуси, и стараюсь выкладываться по максимуму в своем виде спорта. Просто стараюсь концентрироваться на себе.

Если после его речей украинцы ненавидят меня еще больше, то что я могу сделать? Они могут это делать. А в остальном, если бы я могла остановить все это, то я бы это сделала, но не могу на это повлиять.

Я просто стараюсь меньше бывать в интернете, чтобы ничего подобного не видеть. Так я могу концентрироваться на себе, своей игре и не впадать в депрессию из-за этой ситуации», – цитирует Соболенко Tennis Majors.

Лукашенко выпил водки за победу Соболенко на Australian Open. Он уже кричал «Наливай!», когда в Мельбурне выиграла Азаренко 

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39 комментариев

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Жечка Дырова
Ненависть по национальному признаку это просто отвратительно, не думал, что некоторые европейцы смогут опуститься до такого
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+25
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Денис Шмелев
Зря Соболенко фокусируется на какой-то ненависти. На корте она делает шоу, и трибуны обычно ее хорошо принимают. Подруги у нее наверняка есть - та же Бадоса, которая называет ее своей "best friend". А всем нравиться невозможно и не нужно.
В WTA в принципе атмосфера всегда была напряженной и некомфортной - на что обращали внимание многие теннисистки. Вот Корне как-то жаловалась, что у нее вообще нет подруг в туре, и ей всегда одиноко. (
+23
-6
+17
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Антон Киселёв
Ответ Жечка Дырова
Ненависть по национальному признаку это просто отвратительно, не думал, что некоторые европейцы смогут опуститься до такого
Европейцы - такие же люди, которым свойственны человеческие пороки
+19
-7
+12
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Янтарь
Ответ TennisForever
Европейцы походу победу над Гит…. не могут простить нам ,очевидно ведь обиду затаили,не говорю за всех,но основная масса русофобами стали,и белорусов не щадят,и наших и белорусских спортсменов именно из-за паспорта неправильного как они считают не допускают к международным туррирми .
С чего вы взяли про основную массу? Есть определенный процент. Немаленький, увы, и очень громкий. Но в основной массе ни европейцы, ни американцы, ни японцы ненависти к россиянам не испытывают.
+11
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+10
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Янтарь
Ответ sashati
Ну и подумай толком, если европейцы и придумали геноцид, рабство, фашизм и врядли его изживут когда-либо, уже на генетической памяти превосходство..
Что они ещё придумали? Смерть, нечистоты, ненависть, несправедливость?) ну смешно же
+13
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+7
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Вероника Терюшкова
Дык, Соболенко поддерживает Лукашенко. Или это уже в прошлом ?
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Лёля Иванова
Ответ Жечка Дырова
Ненависть по национальному признаку это просто отвратительно, не думал, что некоторые европейцы смогут опуститься до такого
Вы забыли фашизм в Италии и нацизм в Германии в середине того века?)) многие европейцы опустились до этого очень быстро. Даже поляки охотно сдавали евреев немцам будучи сами оккупированными.
+14
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justbored
Ариш, не пора закрыть тему. В итоге скажут леди слишком много протестует и усилят давление на мозги.
+8
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Матвей Суицидин
Ответ Жечка Дырова
Ненависть по национальному признаку это просто отвратительно, не думал, что некоторые европейцы смогут опуститься до такого
ее ненавидят не за то, что она белоруска, а потому что не высказывается против воблы даже в раздевалке и возможно поддерживает ее. При Лукашенко огромное количество белорусов уехали в Европу, в том числе в Польшу, и поверь, к ним все прекрасно относятся и сочувствуют. Но если ты за воблу, тебе нигде в Европе рады не будут.
+15
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+4
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Alexander2022
Ответ TennisForever
Европейцы походу победу над Гит…. не могут простить нам ,очевидно ведь обиду затаили,не говорю за всех,но основная масса русофобами стали,и белорусов не щадят,и наших и белорусских спортсменов именно из-за паспорта неправильного как они считают не допускают к международным туррирми .
Действительно, почему не любят последователей современных аналогов ф..рера из Беларуси и России
+16
-13
+3
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dimon 2.0
Ответ Вероника Терюшкова
Дык, Соболенко поддерживает Лукашенко. Или это уже в прошлом ?
никто не понимает, как слова и действия Сабаленки можно сопоставить. И абсолютно уверен, что она и сама не может. был такой мультик в ссср "влюбчивая ворона" . вот это про нее. имхо то что она делает - это политичечский аутсорс. она знает что у нас лагерь, гулаг. но при первой же возможности пиарит режим. сама при этом находится в майами. ну тоись она там из-под ласкового солнышка продолжает строить лагерь для нас здесь, для тех кто не может уехать.
+3
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jonnysilverhand01
Не нагнетай Арина, о твоей связи с Лукашенко мы и так все знаем !
+16
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sci_kit
Ответ Янтарь
С чего вы взяли про основную массу? Есть определенный процент. Немаленький, увы, и очень громкий. Но в основной массе ни европейцы, ни американцы, ни японцы ненависти к россиянам не испытывают.
Да вот начинают, к сожалению. Строго говоря, не к "россиянам", а к "массе, селебы и официальные лица которой выспренно и злобно выкрикивают оскорбления вкруговую миру. Выбирая для нападок, в основном, национальный признак. И одобряя убийства под надуманным предлогом. Типа как для "возвеличивания" себя, опущенного. А как показывают дальнейшие события - ради наживы за счет чужого имущества".
Конечно, когда у группы такие "флагманы", сложно ожидать от окружающих, что кто-то будет искать в этой куче - бриллианты. Поэтому я и думаю, что шансы сохранения такого образования, как в нынешних контурах России, тают обратно пропорционально этой не заканчивающейся вакханалии. Сейчас российское и иранское оружие закончится, там и станет понятнее, чего это США не давало Украине 90% своих хаймарсов. Что охолонило б Россию быстро, а не ввело в легкое головокружение от "успехов".
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Адекватник
Ответ Welshman09
Арына, тебя не "кто-то", а много кто ненавидит, но... Но это только начало, потом будут ненавидеть ещё больше! Как говорится, по делам твоим!
Главное помните, что ненависть - это ментальный вирус, а вирус всегда убивает своего носителя :)
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Ярик01
Самый политизированный игрок мейнтура наряду с Азаренко и внезапно вне политики
Как им с такой поддержкой Луки вид на жительство в США дают, а затем и гражданство
+6
-6
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dimon 2.0
"..Я просто спортсменка из Беларуси..."

я просто спорстменка из беларуси, у меня просто воинское звание, политплакатики с агидкой под моим фото просто висят по всему минску, БелгосТВ без конца крутит видео где я и сипатый вместе. но я не винавата, он сам пришел. ну и канеш дойче публика скушает эту ахинею и попросит добавки аплодируя на корте.
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-14
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Welshman09
Ответ Alexander2022
Действительно, почему не любят последователей современных аналогов ф..рера из Беларуси и России
В самом деле... Вот просто ума не приложу, ну как можно не любить таких двух милейших людей?

https://youtu.be/2TGq9MlWmbE
+1
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