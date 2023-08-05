Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Игр стран СНГ в Беларуси

Владимир Путин поприветствовал участников Игр стран СНГ в Беларуси.

II Игры стран СНГ проходят в 11 городах Беларуси. В соревнованиях по 20 видам спорта принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других стран.

«Приветствую вас по случаю открытия II Игр стран СНГ в Республике Беларусь.

Отрадно, что состоявшиеся в 2021 году по инициативе России первые Игры стран СНГ прошли успешно, получили всестороннюю поддержку, стали важным событием в спортивном календаре государств Содружества.

Нынешние Игры значительно расширили свою географию, объединили в белорусских городах тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков и в ближайшие дни предоставят атлетам прекрасную возможность посоревноваться с сильными соперниками, проявить характер и волю, стремление бороться до конца и побеждать.

Уверен, что II Игры стран СНГ убедительно продемонстрируют свой созидательный, консолидирующий потенциал, послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов и, конечно, будут содействовать популяризации спорта, продвижению ценностей здорового, активного образа жизни, особенно среди молодежи.

Желаю участникам новых достижений, а всем присутствующим – ярких, незабываемых впечатлений», – говорится в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.