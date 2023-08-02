Австралийский бегун Питер Бол оправдан после сдачи допинг-теста на ЭПО
Антидопинговая служба Sport Integrity Australia прекратила расследование в отношении австралийского бегуна Питера Бола по делу о допинге.
В октябре 2022 года спортсмен сдал положительный тест на эритропоэтин (ЭПО), но вскрытая позже проба Б дала атипичный результат – это значит, что ее анализ неубедителен, а наличие запрещенной субстанции может быть объяснено эндогенными (внутренними) причинами. В феврале с австралийца сняли временное отстранение.
Болу 29 лет, он специализируется в беге на 800 м. На Олимпиаде-2020 в Токио он занял четвертое место на этой дистанции.
«Меня оправдали. Это был ложный положительный результат, о чем я уже говорил. Новость от Sport Integrity Australia стала мечтой, воплощенной в жизнь.
Я рад, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласилось пересмотреть процесс тестирования на ЭПО, чтобы предотвратить ошибочные анализы в будущем. Никто не должен испытать то, через что я прошел в этом году.
Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в Венгрии. Я в хорошей форме и чувствую себя тоже хорошо», – заявил Бол.
Вторая проба -- 50/50 ЭПО.
Вердикт -- оправдать.
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