Австралийский бегун Питер Бол сдал положительный допинг-тест на ЭПО. Он занимал 4-е место на Олимпиаде в Токио

Австралийский легкоатлет Питер Бол временно отстранен за возможное нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Австралии (Athletics Australia). 11 октября 2022 года спортсмен сдал положительную пробу на эритропоэтин (ЭПО) – это произошло во внесоревновательный период.

Бол специализируется в беге на 800 м. На Олимпиаде-2020 в Токио он занял четвертое место.

Как сообщает The Guardian, легкоатлет не признал вину и запросил вскрытие пробы Б.

«Я прошу всех в Австралии поверить мне и посмотреть за развитием дела.

Для ясности: я никогда в жизни не покупал, не изучал, не хранил, не вводил, не использовал ЭПО или любое другое запрещенное вещество.

Я добровольно передал свои ноутбук, айпад и телефон организации Sport Integrity Australia (которая занимается расследованием – Sports.ru).

В первую очередь я надеюсь, что буду реабилитирован по итогам этого процесса», – заявил Бол.