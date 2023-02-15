С австралийского бегуна Питера Бола сняли временное отстранение. Его допинг-проба Б дала атипичный результат

С австралийского бегуна Питера Бола сняли временное отстранение после анализа его допинг-пробы Б.

В пробе А у спортсмена, сданной 11 октября 2022 во внесоревновательный период, нашли рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО).

Бегун запросил вскрытие пробы Б, которая дала атипичный результат – это значит, что ее анализ неубедителен, а наличие запрещенной субстанции может быть объяснено эндогенными (внутренними) причинами.

Временное отстранение с бегуна сняли, но расследование по его делу все еще продолжается.

Болу 28 лет, он специализируется в беге на 800 м. На Олимпиаде-2020 в Токио он занял четвертое место.