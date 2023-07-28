МОК: «Принято решение о прекращении переговоров о проведении квалификационных олимпийских соревнований в Великобритании»

В МОК высказались об отказе от квалификационных соревнований к Парижу-2024 в Великобритании.

Ранее издание Inside the Games сообщило, что отказался от проведения в Лондоне ряда квалификационных соревнований к Олимпиаде-2024.

«В рекомендациях МОК о выступлениях атлетов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях говорится, что они могут участвовать только как нейтральные спортсмены. Те, кто активно поддерживают военные действия и связаны контрактом с армией и структурами безопасности, соревноваться не могут.

Этот принцип очень похож на тот, что применялся в отношении российских и белорусских теннисистов, участвовавших в Уимблдоне. Однако правительство Великобритании оказалось не готово принять этот подход в отношении квалификационных олимпийских соревнований в Лондоне.

Более того, оно предложило государственную поддержку тем британским атлетам, которые решили бы бойкотировать турнир с участием атлетов с паспортами России и Беларуси. Такая поддержка бойкоту противоречит правилам международного спорта и Олимпийской хартии, которая запрещает любую дискриминацию.

Следовательно, было принято решение о прекращении переговоров о проведении квалификационных олимпийских соревнований в Великобритании. Решение о месте их проведений будет объявлено позднее», – заявили в пресс-службе организации.