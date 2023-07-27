Путин пригласил спортсменов из Африки на Игры Будущего и фестиваль университетского спорта

Теги Владимир Путин Игры Будущего Легкая атлетика

Владимир Путин пригласил спортсменов из Африки на турниры в Казани и Екатеринбурге.

«Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в Международном фестивале университетского спорта в августе в российском городе Екатеринбург на Урале, а также в Играх Будущего, которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани и представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами.

Новый формат соревнований призван совместить в себе классический и инновационный спорт.

Предлагаем активизировать взаимодействие по линии спортивных ВУЗов России и стран Африки, осуществлять университетские обмены, волонтерские программы. Проводить совместные матчи по разным видам спорта между учебным заведениями и университетами», – рассказал президент России.

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Ждем новый фестиваль студентов, после которого на уральских улицах появится много детей-негритят
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Topson_77
Поднимаемся с колен )))) Надо только обязательно Гондурас пригласить
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Геннадий Тимченко
вот какое будущее видиться руководству РФ - негры в феврале, решающие в Казани демографические проблемы России 🤣
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