Путин пригласил спортсменов из Африки на Игры Будущего и фестиваль университетского спорта

Владимир Путин пригласил спортсменов из Африки на турниры в Казани и Екатеринбурге.

«Мы приглашаем спортсменов из Африки принять участие в Международном фестивале университетского спорта в августе в российском городе Екатеринбург на Урале, а также в Играх Будущего, которые пройдут в феврале-марте 2024 года в Казани и представляют собой уникальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с самыми популярными видеоиграми и технологическими устройствами.

Новый формат соревнований призван совместить в себе классический и инновационный спорт.

Предлагаем активизировать взаимодействие по линии спортивных ВУЗов России и стран Африки, осуществлять университетские обмены, волонтерские программы. Проводить совместные матчи по разным видам спорта между учебным заведениями и университетами», – рассказал президент России.