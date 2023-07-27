Глава НОК Эсватини: «Для нас сотрудничество с Россией очень вдохновляющее, оно вдохновляет наших атлетов»
Главы НОК Эсватини и Намибии высказались о сотрудничестве с Россией.
«Россия имеет большой опыт в области подготовки спортсменов, конечно, мы также планируем подписать дополнительное соглашение о сотрудничестве по развитию целого ряда программ, по подготовке наших атлетов, чтобы в дальнейшем продвигать сотрудничество с Олимпийским комитетом России. Для нас это сотрудничество очень вдохновляющее, оно вдохновляет наших атлетов», – сказал глава НОК Эсватини Адам Мтетва.
«Для меня честь быть частью этого диалога. Очень важно всегда поддерживать спорт, потому что это мост между Россией и Африкой. Россия и Африка получат выгоду от этого сотрудничества, от построения мира во всем мире.
Мы знаем, что ценности олимпийского комитета прописаны всегда очень четко, все это в первую очередь связано с дружбой, она стоит на первом месте, что бы не происходило в мире с нашими друзьями, мы должны их поддерживать, прислушиваться к друзьям, должны помогать добрым советом. Спорт как раз это демонстрирует», – отметил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Намибии Абнер Хоагуб.
― Страны, может, и нет, а консульство наше там есть. И он там 3 года оттрубил.
Не понимаю, для чего мне эта информация, но я запомнил...