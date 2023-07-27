Глава НОК Эсватини: «Для нас сотрудничество с Россией очень вдохновляющее, оно вдохновляет наших атлетов»

Теги Олимпийская сборная России ОКР Олимпийская сборная Намибии Олимпийская сборная Эсватини Легкая атлетика

Главы НОК Эсватини и Намибии высказались о сотрудничестве с Россией.

«Россия имеет большой опыт в области подготовки спортсменов, конечно, мы также планируем подписать дополнительное соглашение о сотрудничестве по развитию целого ряда программ, по подготовке наших атлетов, чтобы в дальнейшем продвигать сотрудничество с Олимпийским комитетом России. Для нас это сотрудничество очень вдохновляющее, оно вдохновляет наших атлетов», – сказал глава НОК Эсватини Адам Мтетва.

«Для меня честь быть частью этого диалога. Очень важно всегда поддерживать спорт, потому что это мост между Россией и Африкой. Россия и Африка получат выгоду от этого сотрудничества, от построения мира во всем мире.

Мы знаем, что ценности олимпийского комитета прописаны всегда очень четко, все это в первую очередь связано с дружбой, она стоит на первом месте, что бы не происходило в мире с нашими друзьями, мы должны их поддерживать, прислушиваться к друзьям, должны помогать добрым советом. Спорт как раз это демонстрирует», – отметил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Намибии Абнер Хоагуб.

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5 комментариев

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encaro_one
― Я извиняюсь, а разве есть такая страна ― Зурумбия?
― Страны, может, и нет, а консульство наше там есть. И он там 3 года оттрубил.
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Кавабунга Шреддоголовый
Эсватини/Свазиленд и Намибия на олимпиадах совместно - 4 олимпийские медали усилиями Фрэнки Фредерикса. Ценное сотрудничество
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Topson_77
Покажи мне своих друзей и я скажу, кто ты - еще никогда не было так актуально ))
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La Gushka
Эсватини это кто?
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Abdulla
Еще пару 20-30 лет назад в Свазиленде (ныне Эсватини) было очень модно в местном парламенте носить ожерелья из сушёных человеческих вагин.
Не понимаю, для чего мне эта информация, но я запомнил...
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