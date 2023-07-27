Олег Матыцин: «Мы с африканскими друзьями совместно отстаиваем истинные принципы олимпизма и равного допуска спортсменов на соревнования»

Олег Матыцин рассказал о сотрудничестве со странами Африки.

«Мы с африканскими друзьями совместно отстаиваем истинные принципы олимпизма и равного допуска спортсменов на соревнования. За годы колониализма, дискриминации и массовых нарушений прав человека со стороны Запада африканские страны лучше других знают, насколько важен уважительный и равноправный диалог.

Поэтому в России очень высоко оценили позицию Ассоциации олимпийских комитетов Африки, которая единогласно выступила в поддержку российских спортсменов и открыто заявила о необходимости их допуска на международные соревнования без дискриминаций. Спорт не должен иметь границ и национальностей», – сказал министр спорта России.