Олег Матыцин: «Мы с африканскими друзьями совместно отстаиваем истинные принципы олимпизма и равного допуска спортсменов на соревнования»

Теги Олимпийская сборная России Олег Матыцин Легкая атлетика

Олег Матыцин рассказал о сотрудничестве со странами Африки.

«Мы с африканскими друзьями совместно отстаиваем истинные принципы олимпизма и равного допуска спортсменов на соревнования. За годы колониализма, дискриминации и массовых нарушений прав человека со стороны Запада африканские страны лучше других знают, насколько важен уважительный и равноправный диалог.

Поэтому в России очень высоко оценили позицию Ассоциации олимпийских комитетов Африки, которая единогласно выступила в поддержку российских спортсменов и открыто заявила о необходимости их допуска на международные соревнования без дискриминаций. Спорт не должен иметь границ и национальностей», – сказал министр спорта России.

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8 комментариев

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Ермек Жолдаспаев
70-80 годы возвращаются,дружба с африканскими странами,за счёт налогоплательщиков России,в ущерб своему населению.
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s_h_a_m_a_n
В первую очередь нужен матч по хоккею!!
Суперсерия Россия-Африка.)
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maks44
"А царь меж тем не теряет времени —
принимает посла людоедского племени.
Лондоны-парижи смазали лыжи,
царю остались послы пожиже!
Царь перед послом так и скачет козлом:
мол, вот тебе дочка, бери ее – и точка!
Знать, дела уж совсем худы,
раз дошло до такой беды"
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Katerina Sunny
Кто ещё кроме Африки остался не охвачен российской дружбой?
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Ермек Жолдаспаев
Равные квоты по по биатлону и лыжным гонкам на олимпиаде 2026 года.
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ретроградный меркурий
Это те самые африканские друзья, которые массово проигнорировали саммит Россия-Африка, куда приехало 17 стран по сравнению 47 на первом саммите? Такая себе дружба, больше смахивает на бойкот и игнор
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KMR
Думаю стоит профинансировать зимние ОИ у друзей)
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арап Петра Великого
.Мы с африканскими друзьями совместно отстаиваем истинные принципы... людоедства...
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