Олег Матыцин: «Мы с африканскими друзьями совместно отстаиваем истинные принципы олимпизма и равного допуска спортсменов на соревнования»
Олег Матыцин рассказал о сотрудничестве со странами Африки.
«Мы с африканскими друзьями совместно отстаиваем истинные принципы олимпизма и равного допуска спортсменов на соревнования. За годы колониализма, дискриминации и массовых нарушений прав человека со стороны Запада африканские страны лучше других знают, насколько важен уважительный и равноправный диалог.
Поэтому в России очень высоко оценили позицию Ассоциации олимпийских комитетов Африки, которая единогласно выступила в поддержку российских спортсменов и открыто заявила о необходимости их допуска на международные соревнования без дискриминаций. Спорт не должен иметь границ и национальностей», – сказал министр спорта России.
Суперсерия Россия-Африка.)
принимает посла людоедского племени.
Лондоны-парижи смазали лыжи,
царю остались послы пожиже!
Царь перед послом так и скачет козлом:
мол, вот тебе дочка, бери ее – и точка!
Знать, дела уж совсем худы,
раз дошло до такой беды"