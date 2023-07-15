Хазар Исаев: «Без российских спортсменов Олимпиада-2024 станет очень скучной, там не будет никакой былой конкуренции»

Хазар Исаев считает, что без россиян Олимпиада-2024 в Париже будет скучной.

Исаев – чемпион мира по борьбе, председатель Азербайджанской комиссии справедливых игр (КСИ), бывший вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана.

«Нельзя закрывать глаза на несправедливость. Отделять спортсменов от спорта. Я спортсмен, который стал мировым чемпионом в составе Советского Союза. Я горд этим своим достижением.

Если оценивать происходящее как профессиональный спортсмен, то отстранение России от – это удар по конкуренции в спорте. Российские спортсмены всегда вступали в достойную конкуренцию с сильнейшими мировыми командами, в том числе и США. Это было и в период Советского Союза, и продолжалось после. Россия и США всегда были на Олимпиадах как Месси и Роналду в футболе.

Тут необходимо отметить, что Россия всегда на Олимпийских играх была основным конкурентом всех сборных, включая Китай, Италию или Великобританию. Россия и Белоруссия сегодня столкнулись с несправедливостью с точки зрения спорта, и этот подход необходимо менять.

Без российских и белорусских спортсменов Олимпиада 2024 года станет очень скучной, там не будет никакой былой конкуренции. Мы таким образом задушим большой спорт, который всегда был за мир, честность и здоровый дух. Пока это не поймут все, аналогичные несправедливые решения будут продолжаться», – рассказал Исаев.