Эммануэль Макрон: «Франция будет готова к проведению Олимпиады-2024. Идет всесторонняя подготовка, делается большая работа»

Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет готова к проведению Олимпиады-2024.

«Мы будем готовы, потому что упорно работали в течение шести лет.

Мы принимаем меры заблаговременно, мобилизуя силы безопасности – и муниципальную полицию, и частные охранные предприятия. Хочу поблагодарить всех, кто помогает в этом. Многие собираются отказаться от отпуска ради того, чтобы обеспечивать безопасность Игр.

Идет всесторонняя подготовка, делается большая работа, в которой участвуют и министерство, и префектура полиции. Это позволяет мне говорить, что мы будем готовы к любым возможным сценариям», – сказал Макрон в эфире France Info.

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта