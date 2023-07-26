Эммануэль Макрон: «Франция будет готова к проведению Олимпиады-2024. Идет всесторонняя подготовка, делается большая работа»

Теги Париж-2024 Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет готова к проведению Олимпиады-2024.

«Мы будем готовы, потому что упорно работали в течение шести лет.

Мы принимаем меры заблаговременно, мобилизуя силы безопасности – и муниципальную полицию, и частные охранные предприятия. Хочу поблагодарить всех, кто помогает в этом. Многие собираются отказаться от отпуска ради того, чтобы обеспечивать безопасность Игр. 

Идет всесторонняя подготовка, делается большая работа, в которой участвуют и министерство, и префектура полиции. Это позволяет мне говорить, что мы будем готовы к любым возможным сценариям», – сказал Макрон в эфире France Info. 

«Это показывает недееспособность страны». Париж не готов к Олимпиаде за год до старта

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2 комментария

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N-6 AlexanderX
Галантерейщик Эммануэль.- Я спасу тебя, Франция!
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