Томас Бах посетил олимпийскую деревню Парижа-2024, где проверил картонные кровати

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетил олимпийскую деревню Парижа-2024.

МОК опубликовал фото, на которых Бах в каске и жилете инспектирует объекты, связанные с проведением соревнований. На другом снимке показано, как он проверяет одну из кроватей в комнате.

Ранее сообщалось, что кровати в олимпийской деревне Парижа будут изготавливаться из картона – как и на летних Играх-2020 в Токио.

Фото: twitter.com/iocmedia