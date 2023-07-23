«Бриллиантовая лига». Фемке Бол с рекордом Европы победила на дистанции 400 м с барьерами, другие результаты

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В Лондоне стартовал этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Лондон, Великобритания

Женщины

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,45 (рекорд Европы)

2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,75

3. Шамир Литтл (США) – 53,76

Мужчины

Диск

1. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,03

2. Мэттью Дэнни (Австралия) – 66,77

3. Кристиан Чех (Словения) – 66,02

Молот

1. Райан Краузер (США) – 23,07

2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,58

3. Джо Ковач (США) – 21,87

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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1 комментарий

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Штурмгевер
Молот 23 метра!??
Серьезно!??
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