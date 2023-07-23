«Бриллиантовая лига». Фемке Бол с рекордом Европы победила на дистанции 400 м с барьерами, другие результаты
В Лондоне стартовал этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Лондон, Великобритания
Женщины
400 м с/б
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 51,45 (рекорд Европы)
2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,75
3. Шамир Литтл (США) – 53,76
Мужчины
Диск
1. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,03
2. Мэттью Дэнни (Австралия) – 66,77
3. Кристиан Чех (Словения) – 66,02
Молот
1. Райан Краузер (США) – 23,07
2. Томас Уолш (Новая Зеландия) – 22,58
3. Джо Ковач (США) – 21,87
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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