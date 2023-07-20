Уткин об Исинбаевой: «Ну живет она на Канарах, а раньше жила в Монако – и что, спрашивается? Жить где угодно – это право, которое закреплено в Конституции РФ»

Комментатор Василий Уткин считает, что Елена Исинбаева заслужила право жить на Тенерифе.

«Эта неделя стала неделей разговоров о – великой прыгунье с шестом, двукратной олимпийской чемпионке. Настолько однозначно двукратной, что я удивляюсь, что ей дали звание только майора, ведь у майора одна звезда на погонах, а двукратной олимпийской чемпионке неплохо бы было быть подполковницей.

Но на неделе выяснилось, что Исинбаева прекрасно себе живет на Канарах и никакого отношения к Госдуме она не имела и не имеет – об этом просто многие забыли, но это правда. И при этом она возобновляет деятельность в Международном олимпийском комитете (МОК) в комиссии спортсменов. И, что не менее важно, она назвала свое звание майора «номинальным».

Ну что это означает? Наверное, что не ходила на стрельбище, что она не принимала участие в военной подготовке, а просто через военное ведомство государство осуществляло поддержку ее деястельности. Ну разве деятельность Исинбаевой не вернулась государству сторицей?

Вот она сейчас живет на Канарах, а раньше жила в Монако – ну и что, спрашивается? Вообще-то говоря, жить где угодно по мере сил – это право, которое закреплено в Конституции РФ у каждого гражданина. Вы об этом забыли, может быть, но, тем не менее, это так.

Разумеется, нужно помнить, что к поступкам публичных людей можно как-угодно относиться, но вот наступает ли за это ответственность? Это уже вопрос соблюдения законов.

Ну кому тут что-то не нравится? Она легенда российского спорта. Она прославила российский спорт. Разве не заслужила она сейчас право на частную жизнь? Наверное, заслужила», – сказал .

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках