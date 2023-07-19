Станислав Поздняков: «Олимпиада в Москве учит нас тому, что политическое вмешательство несет глобальный урон международной спортивной системе»
Глава ОКР заявил, что Олимпиада-80 научила недопустимости политического вмешательства в спорт.
«43 года назад в Москве состоялась Церемония открытия Олимпиады 1980 года.
Те Игры очень сильно повлияли лично на меня – именно после Москвы-80 я попросил родителей записать меня в самую первую спортивную секцию. Так что я являюсь непосредственным воплощением наследия первых в истории нашей страны домашних Игр!
Однако, оглядываясь на десятилетия назад, можно сказать, что Игры Олимпиады 1980 года в Москве учат нас тому, что политическое вмешательство несет глобальный урон международной спортивной системе.
Тогда сотни спортсменов из разных стран не смогли исполнить мечту всей своей жизни из-за политических барьеров, которые им построили правительства западных стран.
Президент МОК Хуан Антонио Самаранч, избранный на этот пост на сессии МОК в Москве в преддверии церемонии открытия, очень хорошо понял этот урок и весь свой период работы был нацелен на то, чтобы больше подобного никогда не повторилось», – написал глава Станислав Поздняков.
Бойкот Олимпийских игр в Москве поддержало более 60 стран.
походу устами позднякова
контора маякует баху, что никто не забыт и ничто не забыто:
1977-80гг самаранч был послом испании в ссср,
тогда и был завербован конторой и пропихнут в президенты мок
и тебя, мол, бах, не забудут...