Станислав Поздняков: «Олимпиада в Москве учит нас тому, что политическое вмешательство несет глобальный урон международной спортивной системе»

Глава ОКР заявил, что Олимпиада-80 научила недопустимости политического вмешательства в спорт.

«43 года назад в Москве состоялась Церемония открытия Олимпиады 1980 года.

Те Игры очень сильно повлияли лично на меня – именно после Москвы-80 я попросил родителей записать меня в самую первую спортивную секцию. Так что я являюсь непосредственным воплощением наследия первых в истории нашей страны домашних Игр!

Однако, оглядываясь на десятилетия назад, можно сказать, что Игры Олимпиады 1980 года в Москве учат нас тому, что политическое вмешательство несет глобальный урон международной спортивной системе.

Тогда сотни спортсменов из разных стран не смогли исполнить мечту всей своей жизни из-за политических барьеров, которые им построили правительства западных стран.

Президент МОК Хуан Антонио Самаранч, избранный на этот пост на сессии МОК в Москве в преддверии церемонии открытия, очень хорошо понял этот урок и весь свой период работы был нацелен на то, чтобы больше подобного никогда не повторилось», – написал глава Станислав Поздняков.

Бойкот Олимпийских игр в Москве поддержало более 60 стран.