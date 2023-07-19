Тарасова о том, что МОК может обсудить допуск россиян в октябре: «Значит, будем ждать октября. Мы не можем ими руководить, чтобы они приняли решение быстрее»

высказалась о том, что решение о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 могут принять в октябре на сессии МОК.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что допускает такую возможность. В то же время комитет Европарламента призвал МОК не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду.

«Чего они волнуются? Странно. Трудно сказать, окажет ли это реальное влияние на МОК. Я там не работаю, поэтому не знаю, какие там люди.

Если МОК сказал, что будет обсуждать допуск российских спортсменов в октябре, значит будем ждать октября. Мы не можем ими руководить, чтобы они приняли решение быстрее.

К сожалению, никакого исключения в квалификациях для наших спортсменов МОК делать не будет. Но будем надеяться, что на Олимпиаде мы выступим», – сказала заслуженный тренер СССР.

Томас Бах о решении по участию россиян в Олимпиаде-2024: «Допускаю, что мы примем его на сессии МОК в октябре. Я не могу говорить о дедлайнах»