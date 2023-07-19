Дмитрий Васильев: «Думаю, для российских спортсменов Олимпиады-2024 не будет»

Дмитрий Васильев считает, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде-2024.

Накануне комитет по иностранным делам Европарламента призвал не допускать россиян и белорусов на Игры в .

«Учитывая, что – несамостоятельная организация, она совершенно определенно в лице господина Томаса Баха управляется извне. МОК явно подвержен давлению со стороны западных стран, поэтому заявление Европарламента может повлиять самым серьезным образом.

Во-первых, октябрь – это слишком поздно (для принятия решение о допуске). Многие квалификационные игры проходят уже сейчас. Во-вторых, МОК изначально ставит абсолютно неприемлемые условия: нашим спортсменам предлагается предать свою родину, и только в этом случае они смогут поехать на Олимпиаду. В-третьих, никакой безопасности в отношении российской делегации обеспечено быть не может. Здесь даже не о чем говорить. Поэтому думаю, что для наших спортсменов этой Олимпиады не будет.

Олимпийские игры – это всемирный спортивный праздник, олицетворение добра, мира и позитивного настроения. А здесь все ровно наоборот.

Зачем тогда ехать на соревнования, где нас будут засуживать, в адрес наших спортсменов будут провокации? Зачем искушать судьбу? Ради чего? Ради мифических медалей, которые вряд ли кто-то получит, потому что организаторы не дадут нам ничего выиграть», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.