Дмитрий Васильев: «Думаю, для российских спортсменов Олимпиады-2024 не будет»
Дмитрий Васильев считает, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде-2024.
Накануне комитет по иностранным делам Европарламента призвал не допускать россиян и белорусов на Игры в Париже.
«Учитывая, что МОК – несамостоятельная организация, она совершенно определенно в лице господина Томаса Баха управляется извне. МОК явно подвержен давлению со стороны западных стран, поэтому заявление Европарламента может повлиять самым серьезным образом.
Во-первых, октябрь – это слишком поздно (для принятия решение о допуске). Многие квалификационные игры проходят уже сейчас. Во-вторых, МОК изначально ставит абсолютно неприемлемые условия: нашим спортсменам предлагается предать свою родину, и только в этом случае они смогут поехать на Олимпиаду. В-третьих, никакой безопасности в отношении российской делегации обеспечено быть не может. Здесь даже не о чем говорить. Поэтому думаю, что для наших спортсменов этой Олимпиады не будет.
Олимпийские игры – это всемирный спортивный праздник, олицетворение добра, мира и позитивного настроения. А здесь все ровно наоборот.
Зачем тогда ехать на соревнования, где нас будут засуживать, в адрес наших спортсменов будут провокации? Зачем искушать судьбу? Ради чего? Ради мифических медалей, которые вряд ли кто-то получит, потому что организаторы не дадут нам ничего выиграть», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
А если вдруг комаров из лабораторий выпустят? Тогда спортсмен рискует жизнью.
Нужно с флагом и гимном, в Лужниках, под песни Шамана, по православному.
свободу
Васильев и сам не догадывается, насколько он прав про "здесь". Олимпиады 2008, 2014 и 2022 годов не дадут соврать.
Ну хотя бы исходя из того, что карьера спортсмена скоротечна, и у них нет выбора поехать на ОИ 2024 или подождать еще 12 лет и поехать на ОИ 2036 или там ОИ 2236.
Это Васильевы очень щедры и высокодуховны за чужой счет, за счет чужих жизней и карьер. Ну что тебе, спортсмен, стоит получить вместо медали ОИ в Париже медаль Межрегионального Кубка Профсоюзов в Ижевске. Да ничего, это же практически одно и то же. Да и Ижевск чем то похож на Париж, особенно после пятого стопарика.
США рулят из Израиля. Израилем рулят англосаксы. Англосаксами рулят из сша