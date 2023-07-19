Дмитрий Васильев: «Думаю, для российских спортсменов Олимпиады-2024 не будет»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Васильев Париж-2024 Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что российские спортсмены не выступят на Олимпиаде-2024.

Накануне комитет по иностранным делам Европарламента призвал не допускать россиян и белорусов на Игры в Париже.

«Учитывая, что МОК – несамостоятельная организация, она совершенно определенно в лице господина Томаса Баха управляется извне. МОК явно подвержен давлению со стороны западных стран, поэтому заявление Европарламента может повлиять самым серьезным образом.

Во-первых, октябрь – это слишком поздно (для принятия решение о допуске). Многие квалификационные игры проходят уже сейчас. Во-вторых, МОК изначально ставит абсолютно неприемлемые условия: нашим спортсменам предлагается предать свою родину, и только в этом случае они смогут поехать на Олимпиаду. В-третьих, никакой безопасности в отношении российской делегации обеспечено быть не может. Здесь даже не о чем говорить. Поэтому думаю, что для наших спортсменов этой Олимпиады не будет.

Олимпийские игры – это всемирный спортивный праздник, олицетворение добра, мира и позитивного настроения. А здесь все ровно наоборот.

Зачем тогда ехать на соревнования, где нас будут засуживать, в адрес наших спортсменов будут провокации? Зачем искушать судьбу? Ради чего? Ради мифических медалей, которые вряд ли кто-то получит, потому что организаторы не дадут нам ничего выиграть», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

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29 комментариев

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ksn 1979
Все верно, очень опасно там.
А если вдруг комаров из лабораторий выпустят? Тогда спортсмен рискует жизнью.
Нужно с флагом и гимном, в Лужниках, под песни Шамана, по православному.
+51
-5
+46
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Maxximus
Только дошло? 😂
+24
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Sergio19882007
Вроде все же по-плану)
+26
-2
+24
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Лев Попов
Ответ VintDV
Поставят перед выбором либо Родина либо ОИ... Сначало они отняли нашу национальную индетификацию, Флаг и Гимн. Теперь ставят условие о фактически предательства своего народа и страны. По мне пусть лучше идут лесом. "Они смогут забрать наши жизни, но не смогут забрать нашу свободу"
нашу свободу 🤡🤡🤡
свободу
+16
-1
+15
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Ivan Balashov
>Олимпийские игры – это всемирный спортивный праздник, олицетворение добра, мира и позитивного настроения. А здесь все ровно наоборот.

Васильев и сам не догадывается, насколько он прав про "здесь". Олимпиады 2008, 2014 и 2022 годов не дадут соврать.
+12
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+9
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rdyabin@icloud.com
А почему не будет? Что-то случилось?
+9
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+8
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Алар
Конечно, российских спортсменов на Олимпиаде-2024 не будет и думать тут нечего! Только какие у Васильева есть предложения к Томасу Баху, чтобы он уломал спортсменов и те были не против соревноваться с российскими спортсменами на Олимпиаде? А ведь вопрос только в этом!
+6
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Savardus
Вообще инкубатор для шизофреников исправно работает в нашем спорте. Вот только где? Васильев - готовая замена Тихонову по градусу асбурдности высказываний и зудения в пятой точке от псевдопатриотриотизма.
+9
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Николай Козлов
<<<Зачем тогда ехать на соревнования, где нас будут засуживать, в адрес наших спортсменов будут провокации? Зачем искушать судьбу? Ради чего?<<<

Ну хотя бы исходя из того, что карьера спортсмена скоротечна, и у них нет выбора поехать на ОИ 2024 или подождать еще 12 лет и поехать на ОИ 2036 или там ОИ 2236.

Это Васильевы очень щедры и высокодуховны за чужой счет, за счет чужих жизней и карьер. Ну что тебе, спортсмен, стоит получить вместо медали ОИ в Париже медаль Межрегионального Кубка Профсоюзов в Ижевске. Да ничего, это же практически одно и то же. Да и Ижевск чем то похож на Париж, особенно после пятого стопарика.
+5
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Dinamik1
100% нас не будет.А наши чинуши все чего то ждут.
+3
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Лев Попов
так и на 26 и на 28 тоже нас никто не допустит, тут все однозначно)
+3
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+3
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justbored
Более насущных проблем чем прыжки с шестом и метанье молота сейчас нет конечно.
+2
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Alex Zzz
капитан Очевидность
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YOKODZUMA
Да кто ж всеми управляет то?
США рулят из Израиля. Израилем рулят англосаксы. Англосаксами рулят из сша
+2
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Наталья Кузнецова
Ответ rdyabin@icloud.com
А почему не будет? Что-то случилось?
гойда
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VintDV
Ответ Лев Попов
нашу свободу 🤡🤡🤡 свободу
Незнание Вами классики синематографа прощает Вас:)))
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Федор Кабачков
Опять всемирный заговор против России. Димон номер 2
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VintDV
Ответ Kapitan Klos
Яростно плюсую Ваш комментарий, особенно понравилось про "Вашу свободу", красавчик / красавица!
Эх, классику кино надо знать:)))))
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Kapitan Klos
Ответ VintDV
Поставят перед выбором либо Родина либо ОИ... Сначало они отняли нашу национальную индетификацию, Флаг и Гимн. Теперь ставят условие о фактически предательства своего народа и страны. По мне пусть лучше идут лесом. "Они смогут забрать наши жизни, но не смогут забрать нашу свободу"
Яростно плюсую Ваш комментарий, особенно понравилось про "Вашу свободу", красавчик / красавица!
+1
-1
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Варлампий Варлампий
гений, просто гений
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Денис Давыдов
Ответ YOKODZUMA
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под шамана ещё выходит, рядом с ним идут тот горебайкер и Кадыров, вот тогда ближе к реальности будет 🤣
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YOKODZUMA
Ответ Алар
Конечно, российских спортсменов на Олимпиаде-2024 не будет и думать тут нечего! Только какие у Васильева есть предложения к Томасу Баху, чтобы он уломал спортсменов и те были не против соревноваться с российскими спортсменами на Олимпиаде? А ведь вопрос только в этом!
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mr.Big
не будет очень долго
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Денис Давыдов
Ответ YOKODZUMA
Да кто ж всеми управляет то? США рулят из Израиля. Израилем рулят англосаксы. Англосаксами рулят из сша
Рептилоиды/масоны, золотой миллиард, ну кстати в эту фигню в последнее время реально стало много народу верить, или они просто из сумрака вылезли 🤣
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Любезный Коссутий
совки любят распоряжаться чужими жизнями/судьбами/карьерами. не надо никому, никуда, ехать, ибо Васильев, после пол-литры, на изи раскрывает всемирные заговоры масонов/рептилоидов, которые жить не могут, лишь бы затеять эту проклятую русофобию. съездите лучше в Пензу, покидайте коровьи лепешки, там и величие, и скрепы, и блины с лопаты. и даже медальку дадут. ничем не хуже олимпийской.100%.
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