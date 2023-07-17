Матыцин о деятельности Минспорта: «По состоянию на июнь 2023 года плановые значения достигнуты по всем показателям»

Олег Матыцин заявил, что Минспорт достиг всех плановых показателей на июнь 2023 года.

«По состоянию на июнь 2023 года плановые значения достигнуты по всем показателям.

Значение ключевого показателя «доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» в июне достигло 53,04%, а показатель «уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями» уже превысил плановое значение на конец текущего года: факт на июнь – 63,1%, план на 2023 год – 60,4%.

Большое внимание мы уделяем созданию инфраструктуры, акцент сделан на быстровозводимых сооружениях и проведении на них занятий массовым спортом. Считаю необходимым сохранить эту тенденцию.

По итогам 2022 года у нас есть определенные проблемы с достижением ряда показателей. Плановый показатель «доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» был 41,3%, факт – 41,1%, всегда этот показатель для нас был трудновыполнимым.

Также проблемной зоной является фактор количества штатных работников физической культуры и спорта, план – 428 тыс. человек, факт – 413,1 тыс. человек.

Самый проблемный показатель – это «доля российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы» , план – 45%, факт – 0%, он не был достигнут в связи с недопуском российских спортсменов к международным соревнованиям», – заявил министр спорта на заседании президиума партии «Единая Россия».