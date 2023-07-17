Матыцин о деятельности Минспорта: «По состоянию на июнь 2023 года плановые значения достигнуты по всем показателям»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Политика ТАСС массовый спорт Легкая атлетика

Олег Матыцин заявил, что Минспорт достиг всех плановых показателей на июнь 2023 года.

«По состоянию на июнь 2023 года плановые значения достигнуты по всем показателям.

Значение ключевого показателя «доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» в июне достигло 53,04%, а показатель «уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями» уже превысил плановое значение на конец текущего года: факт на июнь – 63,1%, план на 2023 год – 60,4%.

Большое внимание мы уделяем созданию инфраструктуры, акцент сделан на быстровозводимых сооружениях и проведении на них занятий массовым спортом. Считаю необходимым сохранить эту тенденцию.

По итогам 2022 года у нас есть определенные проблемы с достижением ряда показателей. Плановый показатель «доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» был 41,3%, факт – 41,1%, всегда этот показатель для нас был трудновыполнимым.

Также проблемной зоной является фактор количества штатных работников физической культуры и спорта, план – 428 тыс. человек, факт – 413,1 тыс. человек.

Самый проблемный показатель – это «доля российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах мира и чемпионатах Европы» , план – 45%, факт – 0%, он не был достигнут в связи с недопуском российских спортсменов к международным соревнованиям», – заявил министр спорта на заседании президиума партии «Единая Россия».

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24 комментария

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Ебздрогыч
В министра-нейросеть встроили калькулятор, и понеслась!
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mnogokotin-
АХАХАХ
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papadok
Ответ Ебздрогыч
Плановый показатель «доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» был 41,3%, факт – 41,1%, всегда этот показатель для нас был трудновыполнимым. У нас с сентября прошлого года резко увеличился показатель "доля мужчин призывного возраста, занимающихся спортом, но не по своей воле"
Возможно, под "быстровозводимыми сооружениями" министр подразумевает блиндажи и окопы. Министр считает рациональным эту тенденцию сохранить.
+7
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Ебздрогыч
Плановый показатель «доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» был 41,3%, факт – 41,1%, всегда этот показатель для нас был трудновыполнимым.

У нас с сентября прошлого года резко увеличился показатель "доля мужчин призывного возраста, занимающихся спортом, но не по своей воле"
+9
-3
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R Air
Ответ Ебздрогыч
В министра-нейросеть встроили калькулятор, и понеслась!
Всё проще- это копипаста докладов времён брежнева.
+7
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Ilya Kurepa
бюджет раздербанили на 99% - все по плану
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свободу попугаю
Водители Ларионов и Кутько как и в прошлом году взяли на себя повышенные и ответственно несут
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Станислав Жирнов
И тут всё идёт по плану..
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Геннадий Тимченко
единственный проверяемый показатель - последний: план 45%, факт "zero". остальные показатели непроверяемы
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AaA
Какой бред!
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JL JL
Помню, в начале 50-х мама соседке по бараку хвалилась: мы план выполнили и перевыполнили...!
Не помню, правда, на сколько процентов.
Но, мы, от этого лучше жить не стали. Хрущевку получили, но, лет через 10. После того как план выполнили и перевыполнили.
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Valery McCane
Ответ papadok
Возможно, под "быстровозводимыми сооружениями" министр подразумевает блиндажи и окопы. Министр считает рациональным эту тенденцию сохранить.
Кроссфит нарастил число занимающихся
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Ковид 07.10.52
Ответ enrique rodriguez
В моëм детстве у нас в городе было команд 8 по футболу плюс детские клубы по месту жительства, которые тоже выставляли свои команды. И межшкольный городской турнир был. И это всё в нескольких возрастных группах. Сейчас на весь город 2 секции по футболу. Какие на х4й проценты, дядя?
Так они еще и не дают работать клубам, которые не ими финансируются...
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Павел Светлов
Ответ Дмитрий Александров
Так вот в чем проблема, 0,3% не дотянули!
вот откуда у них эти десятые процента? очковтиратели
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Павел Светлов
Ответ Геннадий Тимченко
единственный проверяемый показатель - последний: план 45%, факт "zero". остальные показатели непроверяемы
и на это zеро есть объяснение... малина!
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papadok
Ответ Valery McCane
Кроссфит нарастил число занимающихся
Еще стрит-файт и блэк-джек.
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Ковид 07.10.52
Сами планы придумывают, сами считают, сами себя хвалят...тьфу...контроля никакого, ответственности ноль...тьфу еще раз...
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Melnikov1968
"По итогам 2022 года у нас есть определенные проблемы с достижением ряда показателей. Плановый показатель «доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года; мужчины 30 – 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» был 41,3%, факт – 41,1%, всегда этот показатель для нас был трудновыполнимым" (с) У нас проблем нет, это у тебя проблемы. Ты не соответствуешь должности. Тебе нельзя доверить руководить ФК в школе, не то что Министерством Спорта. Убогий руководитель.
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enrique rodriguez
В моëм детстве у нас в городе было команд 8 по футболу плюс детские клубы по месту жительства, которые тоже выставляли свои команды. И межшкольный городской турнир был. И это всё в нескольких возрастных группах. Сейчас на весь город 2 секции по футболу. Какие на х4й проценты, дядя?
0
0
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Зуфар Замалутдинов
Госплан рулит, показуха блестит, а спорт в глубокой ж..
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IrbIS
министр которому Аналоговнет
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Кавабунга Шреддоголовый
На бумаге везде 146%. На бумаге вы везде чемпионы
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Лека-Лека
Жуткая разница между плановыми значениями на бумаге и кошмарной реальностью.
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Дмитрий Александров
Так вот в чем проблема, 0,3% не дотянули!
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