Журова о том, что Исинбаева живет на Канарских островах: «Может, она просто поехала на две недели с ребенком отдохнуть в отпуск»

Теги Елена Исинбаева сборная России жен Светлана Журова прыжки с шестом Легкая атлетика

Светлана Журова допустила, что Елена Исинбаева поехала на Канарские острова отдыхать.

Ранее издание El Digital Sur сообщило, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом живет на Тенерифе.

«Я не знаю, произошло это или нет. Про нее было много всяких историй. Может, она просто поехала на две недели с ребенком отдохнуть в отпуск. Лето же. Увидев ее где-то, люди сделали вывод, что она уехала навсегда.

Но, слушайте, лето... Я понимаю, если бы это было зимой, тогда можно было бы предположить. Но, может, у человека просто отпуск. Пока я от нее самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
В Монако она тоже отдыхала, 10 лет?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
А может она просто свалила после 24.02? Такое же тоже может быть😁
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Свой свояка видит издалека)
Не удивлюсь, если и у Журовой есть аналогичный "запасной аэродром".
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лигр
Да нет, она поехала в логово врага добывать секретную информацию.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
В России почти полтора года не появляется и поехала в отпуск из Монако. ... с ребёнком)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
karimALI
в смысле если бы это было зимой? Ехать туда зимой неварик уже?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
George Lozovoi
В отпуск с ребенком... Ребенок у Исимбаеой кажется в США рожден, то есть имеет право на американское гражданство? Или это как раз у Журовой так?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий