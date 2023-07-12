Журова о том, что Исинбаева живет на Канарских островах: «Может, она просто поехала на две недели с ребенком отдохнуть в отпуск»

Светлана Журова допустила, что Елена Исинбаева поехала на Канарские острова отдыхать.

Ранее издание El Digital Sur сообщило, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом живет на Тенерифе.

«Я не знаю, произошло это или нет. Про нее было много всяких историй. Может, она просто поехала на две недели с ребенком отдохнуть в отпуск. Лето же. Увидев ее где-то, люди сделали вывод, что она уехала навсегда.

Но, слушайте, лето... Я понимаю, если бы это было зимой, тогда можно было бы предположить. Но, может, у человека просто отпуск. Пока я от нее самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.