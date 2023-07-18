Валентин Балахничев: «Исинбаева дезавуировала все то доброе отношение, которое было к ней в России. Это огромная моральная ошибка»

Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал заявления Елены Исинбаевой.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Сама спортсменка подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

«Люди, которые служат в армии, не являются служащими номинально. Они принимают присягу и строго ей следуют. И она, когда вступала в ряды вооруженных сил, тоже ее принимала.

Она должна задуматься о том, что своим последним заявлением нанесла вред не только себе, но и Российской Федерации. Человеку нельзя верить. Ее слова совпадают с тем, что сейчас требует по линии осуждения спортсменами СВО.

То, что она дезавуировала все то доброе отношение, которое было к ней в России, совершенно понятно. Это огромная моральная ошибка. Потому что в любой ситуации есть два выхода – что-то сказать или промолчать.

Могла же промолчать, она ведь взрослая женщина и понимает, что ее слова уйдут в публичную сферу. Я ее хорошо знаю на протяжении многих лет.

А в последнее время, к сожалению, мы очень часто получаем удары по сердцу от тех людей, которых раньше любили и к которым хорошо относились. Это не удар, а просто очень большая рана», – сказал .

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках