Валентин Балахничев: «Исинбаева дезавуировала все то доброе отношение, которое было к ней в России. Это огромная моральная ошибка»

Теги Елена Исинбаева Валентин Балахничев МОК прыжки с шестом ВФЛА Легкая атлетика

Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал заявления Елены Исинбаевой.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК). 

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Сама спортсменка подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

«Люди, которые служат в армии, не являются служащими номинально. Они принимают присягу и строго ей следуют. И она, когда вступала в ряды вооруженных сил, тоже ее принимала.

Она должна задуматься о том, что своим последним заявлением нанесла вред не только себе, но и Российской Федерации. Человеку нельзя верить. Ее слова совпадают с тем, что сейчас требует МОК по линии осуждения спортсменами СВО.

То, что она дезавуировала все то доброе отношение, которое было к ней в России, совершенно понятно. Это огромная моральная ошибка. Потому что в любой ситуации есть два выхода – что-то сказать или промолчать.

Могла же промолчать, она ведь взрослая женщина и понимает, что ее слова уйдут в публичную сферу. Я ее хорошо знаю на протяжении многих лет.

А в последнее время, к сожалению, мы очень часто получаем удары по сердцу от тех людей, которых раньше любили и к которым хорошо относились. Это не удар, а просто очень большая рана», – сказал Балахничев

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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4 комментария

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Pertinax Gandi
"Майорские погоны мне подбросили", - сказала Исинбаева.
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Alexander Rakhilkin
И кто это выдал? Человек убивший отечественную лёгкую атлетику…
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Hardy
🤣 заигралась, теперь всем "не своя", типа Собчак
+3
0
+3
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Рус Киссенжер
Ответ Hardy
🤣 заигралась, теперь всем "не своя", типа Собчак
Собчак точно своя. давно, с самого начала.
+2
0
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