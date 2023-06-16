Олег Матыцин: «Президентом принято решение об укреплении суверенитета, в том числе и в спорте. Готовим проект Игр БРИКС»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Политика ТАСС Игры БРИКС Легкая атлетика

Олег Матыцин рассказал о подготовке проекта Игр стран БРИКС.

Министр спорта РФ выступил на сессии «Суверенитет спорта» в рамках Петербургского международного экономического форума. 

«Президентом принято решение об укреплении суверенитета, в том числе и в спорте. По поручению президента мы готовим проект с Республикой Татарстан – Игры БРИКС.

Нам не нужно одобрения или согласования с международными федерациями, это государственное решение. Будем этот проект позиционировать на встрече министров спорта стран БРИКС», – цитирует Матыцина ТАСС. 

«Для нас очень важно быть внутри консолидированными, самостоятельно определять повестку развития российского спорта, укреплять фундамент его развития, таким образом мы можем продемонстрировать силу во внешней политике.

Нам не надо никому ничего доказывать, мы успешная страна с победоносной историей, и не надо торопиться реагировать на какие-то проблемы на международной арене.

Не нужно нарушать классических связей – взаимодействие с международными федерациями, с МОК, но и никто не вправе диктовать нам, какие соревнования проводить и как себя вести.

Как только мы объявили о проведении Игр стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), послышались голоса, что мы хотим что-то разрушить. Мы не планируем ничего разрушать, мы планируем создавать и усиливать взаимодействие», – отметил министр. 

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5 комментариев

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Андрей Андреев
Игры дружбы,игры брикс,спартакиада нужно еще больше распил-проектов.
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Сим Сим
А бюджет-то не надорвётся? А на какие шиши Украину восстанавливать?
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Антон Александров
Что такое "суверенитет в спорте"? Об этом ЮАР может много рассказать, десятилетиями "суверенными" были.
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Андрей Андреев
Игры дружбы,игры брикс,спартакиада нужно еще больше распил-проектов.
Распил, распил, распил, распил. У меня нет никаких доказательств, но я буду трещать про распил. Да и игр еще никаких нет, но есть уже виртуальный распил.
0
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Danila BGR
Ответ Сим Сим
А бюджет-то не надорвётся? А на какие шиши Украину восстанавливать?
Зачем Украину восстанавливать? Только то, что приносит доход.
0
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