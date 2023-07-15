Моргунов о победе на Кубке России: «Удалось высоко прыгнуть, выполнить олимпийский норматив. Хотя техникой прыжков я недоволен»

Прыгун с шестом Тимур Моргунов прокомментировал победу на Кубке России в Жуковском.

Спортсмен показал результат 5,82 метра.

– На сегодняшний день ничего не загадывал, просто думал о хороших технических прыжках, чего не получилось. С другой стороны, удалось высоко прыгнуть, выполнить олимпийский норматив. Хотя техникой прыжков я недоволен. Есть над чем работать, но в целом я счастлив.

– Что не получилось в последних попытках? Это техника или психология?

– Думаю, все вместе. Настраивался делать технически правильно, разбегался, вкладывал больше усилий, но меня не хватало в конце разбега перед прыжком. Я не мог вытащить прыжок из‑под шеста. Сказалась усталость.

Надо набираться сил и опыта, тогда все получится. Думаю, к чемпионату России будет лучше. Результаты растут, но это пока не то, что мы хотим, – сказал .