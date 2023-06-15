Тимур Моргунов: «Очень обидно и грустно, что я могу пропустить вторую для себя Олимпиаду. Когда начинаю думать об этом, душа плачет»

Легкоатлет Моргунов объяснил, почему у него «плачет душа» при мыслях о пропуске Олимпиады.

«Очень обидно и грустно от того, что я могу пропустить вторую для себя Олимпиаду. Когда я начинаю думать об этом, то душа плачет.

Потому что ты понимаешь, что на этом можно, в принципе, заканчивать свою карьеру. Нам международные старты уровня чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр пока не светят».

Недоступно то, к чему ты готовился всю жизнь, в детских мечтах представлял себя рядом с ведущими спортсменами мира. Это грустно, не хочется об этом думать постоянно.

Поэтому сейчас я пытаюсь от всего абстрагироваться и получать удовольствие от прыжков», – рассказал прыгун с шестом Тимур Моргунов.

На Олимпиаде-2020 в Токио выступали только 10 российских легкоатлетов. Моргунов рассматривался как возможный участник, но не получил нейтральный статус от World Athletics вовремя.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Париже в 2024 году.