«Это полный идиотизм, неуважение ко всем присутствующим». Вархольм об экоактивистах на этапе «Бриллиантовой лиги»

Теги Бег происшествия сборная Норвегии Карстен Вархольм Легкая атлетика

Олимпийский чемпион Карстен Вархольм раскритиковал экоактивистов на «Бриллиантовой лиге».

Сегодня Вархольм выиграл забег на 400 метров с барьерами на этапе соревнований в Стокгольме. Незадолго до его финиша на дорожку выбежали активисты и, помешав другим спортсменам, растянули баннер с призывом запретить добычу торфа.

«Увидев, что идет какой-то протест, я разозлился, мне стало не по себе. Это полный идиотизм», – цитирует Вархольма SVT.

«Я был совершенно сбит с толку. Можно протестовать по любому поводу – это демократия и все такое, но... это совершенно точно нужно делать по-другому. Это неуважение ко всем ребятам, которые приехали сюда показать хороший забег, и ко всем здесь присутствующим», – приводит слова Вархольма Dagbladet.

Экоактивисты устроили акцию протеста на финише забега «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

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