«Это полный идиотизм, неуважение ко всем присутствующим». Вархольм об экоактивистах на этапе «Бриллиантовой лиги»

Олимпийский чемпион Карстен Вархольм раскритиковал экоактивистов на «Бриллиантовой лиге».

Сегодня Вархольм выиграл забег на 400 метров с барьерами на этапе соревнований в Стокгольме. Незадолго до его финиша на дорожку выбежали активисты и, помешав другим спортсменам, растянули баннер с призывом запретить добычу торфа.

«Увидев, что идет какой-то протест, я разозлился, мне стало не по себе. Это полный идиотизм», – цитирует Вархольма SVT.

«Я был совершенно сбит с толку. Можно протестовать по любому поводу – это демократия и все такое, но... это совершенно точно нужно делать по-другому. Это неуважение ко всем ребятам, которые приехали сюда показать хороший забег, и ко всем здесь присутствующим», – приводит слова Вархольма Dagbladet.

Экоактивисты устроили акцию протеста на финише забега «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме