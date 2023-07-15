Елена Соколова о пропуске Кубка России: «Просто решила поберечься немного. В начале июня я травмировала ахиллово сухожилие»

Теги прыжки в длину сборная России жен травмы Кубок России Елена Соколова Легкая атлетика

Елена Соколова сообщила, что пропустила Кубок России в Жуковском из-за травмы.

Соколова – серебряный призер Олимпийских игр-2012 в прыжках в длину.

Кубок России стартовал 14 июля, в первый же день турнира разыграли медали в женских прыжках в длину.

«Просто решила поберечься немного. На Неделе легкой атлетики в начале июня я травмировала ахиллово сухожилие, и теперь, после восстановления, приходится все время беречься.

И так как вчера была холодная погода, я решила не напрягать лишний раз ногу. Планирую выйти на старт 22 июля», – рассказала Соколова.

8 июля на турнире в Брянске Соколова установила лучший результат сезона в России – 6,67 метра.

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