Лысенко, Чермошанский, Скворцова и Демидик одержали победы на Неделе легкой атлетики

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Данил Лысенко и Артем Чермошанский одержали победы на Неделе легкой атлетики в Москве.

Неделя легкой атлетики 

Москва

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,31

2. Илья Иванюк – 2,31

3. Альперен Аджет (Турция) – 2,27

Прыжки в длину

1. Артем Чермошанский – 7,66

2. Юрий Ожгибесов – 7,53

3. Артемий Коленченко – 7,49

Женщины

Тройной прыжок

1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 14,13

2. Екатерина Конева – 13,87

3. Дарья Нидбайкина – 13,76

Прыжки в высоту

1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91

2. Надежда Андрюхина – 1,91

3.  Мария Кочанова – 1,91

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