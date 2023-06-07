Лысенко, Чермошанский, Скворцова и Демидик одержали победы на Неделе легкой атлетики
Данил Лысенко и Артем Чермошанский одержали победы на Неделе легкой атлетики в Москве.
Неделя легкой атлетики
Москва
Мужчины
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,31
2. Илья Иванюк – 2,31
3. Альперен Аджет (Турция) – 2,27
Прыжки в длину
1. Артем Чермошанский – 7,66
2. Юрий Ожгибесов – 7,53
3. Артемий Коленченко – 7,49
Женщины
Тройной прыжок
1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 14,13
2. Екатерина Конева – 13,87
3. Дарья Нидбайкина – 13,76
Прыжки в высоту
1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91
2. Надежда Андрюхина – 1,91
3. Мария Кочанова – 1,91
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