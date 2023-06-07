Лысенко, Чермошанский, Скворцова и Демидик одержали победы на Неделе легкой атлетики

Данил Лысенко и Артем Чермошанский одержали победы на Неделе легкой атлетики в Москве.

Неделя легкой атлетики

Москва

Мужчины

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,31

2. Илья Иванюк – 2,31

3. Альперен Аджет (Турция) – 2,27

Прыжки в длину

1. Артем Чермошанский – 7,66

2. Юрий Ожгибесов – 7,53

3. Артемий Коленченко – 7,49

Женщины

Тройной прыжок

1. Виолетта Скворцова (Беларусь) – 14,13

2. Екатерина Конева – 13,87

3. Дарья Нидбайкина – 13,76

Прыжки в высоту

1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91

2. Надежда Андрюхина – 1,91

3. Мария Кочанова – 1,91