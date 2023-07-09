Ласицкене пропустит июльский Кубок России. Она восстанавливается после травмы ахилла

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не выступит на Кубке России, который пройдет в Жуковском 14–15 июля.

Как сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян, сейчас она проходит реабилитацию после травмы ахилла.

«Реабилитация идет по плану, но когда Маша сможет набрать форму, пока неизвестно. На Кубке России она не сможет выступить.

Что касается возможности ее участия в чемпионате страны, то я загадывать не хочу. Если позволит самочувствие и подготовка, то она, конечно, выступит», – рассказал Габрилян.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 3 по 6 августа.