Иванюк о Кубке России: «Не рассчитывал здесь хорошо выступить из-за погодных условий. Пасмурно и холодно, что серьезно демотивирует»

Прыгун в высоту Илья Иванюк заявил, что погодные условия повлияли на его выступление на Кубке России.

Иванюк показал результат 2,23 м и занял второе место, победил Данил Лысенко.

«Практически ни разу за все мои выступления в Жуковском здесь не было нормальной погоды. Сегодня опять было пасмурно и холодно, что серьезно демотивирует.

Хочется свести к минимуму риск травм, потому что более важные соревнования нас ждут впереди. Я имею в виду чемпионат России, финал «Королевы спорта» и открытый чемпионат Беларуси, в котором я также хочу принять участие.

Я пытался во время соревнований как-то себя взбодрить, попробовать что-то изменить в своем прыжке, но у меня катастрофически не получалось «попадать» вверх, все время скидывало в сторону планки.

Но я особо не расстроился, потому что не рассчитывал здесь хорошо выступить из-за не очень хороших погодных условий. Будем ждать следующих соревнований, все-таки форма у меня неплохая держится.

Нужно поработать над некоторыми техническими аспектами, потому что был большой перерыв до этого старта, за месяц я кое-что потерял», – сказал легкоатлет.