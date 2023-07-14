Данил Лысенко: «Привык, что у нас в России на соревнованиях практически нет зрителей. Нужно популяризировать легкую атлетику, привлекать народ»

Теги сборная России прыжки в высоту Кубок России Данил Лысенко Легкая атлетика

Данил Лысенко заявил, что привык к отсутствию зрителей на легкоатлетических стартах.

Сегодня прыгун в высоту повторил на Кубке России в Жуковском лучший результат сезона в мире (2,33 м). 

«Я привык к тому, что у нас в России на соревнованиях практически нет зрителей. Конечно, нужно популяризировать легкую атлетику всеми возможными способами, привлекать народ.

Но пока получается так, как есть. Но самое главное, что близкие рядом, кто-то смотрит и по телевизору», – сказал Лысенко

«Я доволен сегодняшним результатом, все важные старты еще впереди. Сейчас настраиваюсь на чемпионат Беларуси, 30 июля буду там прыгать.

Надеюсь, что с погодой повезет, ребята будут показывать высокие результаты», – добавил спортсмен. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Лысенко: «Привык, что у нас в России на соревнованиях практически нет зрителей." --- Не может быть! В России 70% занимаются спортом!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий