Данил Лысенко: «Привык, что у нас в России на соревнованиях практически нет зрителей. Нужно популяризировать легкую атлетику, привлекать народ»

Данил Лысенко заявил, что привык к отсутствию зрителей на легкоатлетических стартах.

Сегодня прыгун в высоту повторил на Кубке России в Жуковском лучший результат сезона в мире (2,33 м).

«Я привык к тому, что у нас в России на соревнованиях практически нет зрителей. Конечно, нужно популяризировать легкую атлетику всеми возможными способами, привлекать народ.

Но пока получается так, как есть. Но самое главное, что близкие рядом, кто-то смотрит и по телевизору», – сказал .

«Я доволен сегодняшним результатом, все важные старты еще впереди. Сейчас настраиваюсь на чемпионат Беларуси, 30 июля буду там прыгать.

Надеюсь, что с погодой повезет, ребята будут показывать высокие результаты», – добавил спортсмен.