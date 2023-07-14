Данил Лысенко: «Привык, что у нас в России на соревнованиях практически нет зрителей. Нужно популяризировать легкую атлетику, привлекать народ»
Данил Лысенко заявил, что привык к отсутствию зрителей на легкоатлетических стартах.
Сегодня прыгун в высоту повторил на Кубке России в Жуковском лучший результат сезона в мире (2,33 м).
«Я привык к тому, что у нас в России на соревнованиях практически нет зрителей. Конечно, нужно популяризировать легкую атлетику всеми возможными способами, привлекать народ.
Но пока получается так, как есть. Но самое главное, что близкие рядом, кто-то смотрит и по телевизору», – сказал Лысенко.
«Я доволен сегодняшним результатом, все важные старты еще впереди. Сейчас настраиваюсь на чемпионат Беларуси, 30 июля буду там прыгать.
Надеюсь, что с погодой повезет, ребята будут показывать высокие результаты», – добавил спортсмен.
1 комментарий