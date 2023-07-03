Данил Лысенко: «Планирую поехать на чемпионат Беларуси. С Иванюком и Недосековым сделаем мини-чемпионат мира»

Данил Лысенко рассказал о желании выступить на чемпионате Беларуси по легкой атлетике.

2 июля Лысенко победил в прыжках в высоту на турнире «Мы вместе» в Бресте с результатом 2,33 м, что является повторением лучшего результата сезона в мире.

«После соревнований «Мы вместе» белорусский тренер подошел к нам и сказал: «Приезжайте к нам на чемпионат Беларуси».

Получается, будем я, , . Сделаем мини‑чемпионат мира.

Я планирую поехать на чемпионат Беларуси. Турнир прыгунов пройдет 28 июля, — сказал Лысенко.