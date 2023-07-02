Сергей Клюгин: «Лысенко был очень близок к тому, чтобы прыгнуть на 2,35 метра во второй попытке»

Теги сборная России прыжки в высоту Сергей Клюгин Данил Лысенко Легкая атлетика

Тренер Данила Лысенко заявил, что спортсмен был близок к лучшему результату сезона в мире.

Сегодня российский прыгун в высоту победил на турнире в белорусском Бресте, преодолев планку на 2,33 метра – это повторение лучшего результата сезона в мире.

«Данил был очень близок к тому, чтобы прыгнуть на 2,35 метра во второй попытке. Но планка после его прыжка несколько мгновений колыхалась на месте, а потом упала. Был сильный ветер. Погодные условия оказались непростыми, кроме встречного ветра был и дождь.

Но организация соревнований была на очень высоком уровне, мы с удовольствием здесь выступали. Что касается результата, то все равно Данил выступил здесь очень хорошо. Теперь следующим стартом для него будет Кубок России в Жуковском в середине июля», – сказал Сергей Клюгин.

Лысенко повторил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту на турнире в Бресте

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